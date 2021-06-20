Bağlar Belediyespor hayata döndü

Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda 10 mağlup eden Bağlar Belediyespor, BAL 4. Bölge 4. Grupta averajla liderliğe yükseldi.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grupta liderlik yarışı kıyasıya devam ediyor.

Mazıdağı Fosfatspor'u deplasmanda Serhat Tarhan'ın 54. dakikada kaydettiği golle 10 yenerek çok önemli bir galibiyete imza atan Diyarbakır ekibi Bağlar Belediyespor, puanını 6'ya çıkararak aynı puana sahip Batman 72 Belediyespor'un önünde averajla zirveye yerleşti.

23 Haziran Çarşamba günü Seyrantepe Stadında saat 17.00'da oynayacak Bağlar Belediyespor Batman 72 Belediyespor maçı grup birinciliği yolunda final anlamı taşıyor.

Bağlar Belediyespor iki farklı kazanırsa son hafta öncesinde grup birincisi olup üst tura çıkmayı garantileyecek. Batman ekibi kazanırsa bu durumda üst tura kendisi çıkan taraf olacak.

Bağlar Belediyespor'un tek farklı kazanması veya beraberlik halinde iş son haftaya kalacak. 27 Haziran Pazar günü oynanacak son hafta maçında Mazıdağı Fosfatspor ve Batman 72 Belediyespor karşı karşıya gelirken, Bağlar Belediyespor bay geçecek.

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