Diyarbakırspor’dan dev adım

Silvan 21Spor'u 41'le geçerek 4. maçında 10 puana ulaşan Diyarbakırspor, BAL 4. Bölge 3. Grupta en yakın takipçisiyle puan farkını 5'e çıkardı. Diğer maçta Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor'u 10 mağlup etti.

Diyarbakırspor, grup birinciliği yolunda bir engeli daha aştı. Silvan 21Spor'u 16. dakikada Masum Döker, 26. dakikada Cengiz Argüç, 60. dakikada Murat Güneş ve 90+4. dakikada İsmail Türkaslan'ın kaydettiği gollerle 41 mağlup eden yeşilkırmızılı takım zirvedeki yerini korudu. Silvan ekibinin tek golünü 41. dakikada penaltıdan Yakup Zengin attı.



Çınar tek golle kazandı

Günün diğer maçında Çınar Belediyespor, Bismil 21Spor'u Uğur Yöntürk'un ikinci 45. dakikada attığı golle 10 mağlup etti. İki takımın da 5'er puanı bulunuyor.

23 Haziran Çarşamba günü Bismil 21SporDiyarbakırspor ve Silvan 21SporÇınar Belediyespor maçları oynanacak. Diyarbakırspor, kazanması durumunda grup birincisi olarak PlayOff aşamasına kalmayı garantileyecek.

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