Diyarbakırspor grup birinciliğini garantileme peşinde

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grupta 10 puanla lider durumda yer alan Diyarbakırspor, 5 puanı bulunan Bismil 21Spor’la yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 17.00’da başlayacak maçı kazanması halinde yeşilkırmızılı takım bitime bir hafta kala grup birinciliğini garantileyecek.

Diyarbakırspor, Bismil’den 3 puanla dönerek grup liderliğini garantileyerek PlayOff’a kalmanın hesaplarını yapıyor. Bismil İlçe Stadında saat 17.00’da başlayacak maçta Bismil 21Spor’la karşı karşıya gelecek olan yeşilkırmızılı takımın büyük önem taşıyan bu mücadelesini hakem Berat Buğra Çelik yönetecek. Diyarbakırspor’un 10 ve Bismil 21Spor’un 5 puanı bulunuyor. Bugünkü maçı kazanması halinde Diyarbakırspor bu grubu lider tamamlayarak PlayOff’a adını yazdıracak.



Günün Diğer Maçı Bismil’de

Günün diğer maçında saat 17.00’da Silvan’da Silvan 21Spor ile Çınar Belediyespor karşı karşıya gelecek. Grup maçları 27 Haziran Pazar günü tamamlanacak. Son haftada Çınar BelediyesporDiyarbakırspor ve Silvan BelediyesporBismil 21Spor karşılaşmaları yapılacak.

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