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Şehit yakınları ve gazilerden Kılıçdaroğlu'na ortak tepki: "Sizi affetmeyeceğiz"

İHA

Şehit yakınları ve gazilerden Kılıçdaroğlu'na ortak tepki: "Sizi affetmeyeceğiz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin HDP İzmir il binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarına destek verdi.
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin HDP İzmir il binasına yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarına destek verirken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Konuyla ilgili ortak bir açıklamada bulunan Sözen ve Gündüz, "İzmir'de 18 Haziran 2021'de HDP İl Başkanlığına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan, kapıyı açan kadın görevli Deniz Poyraz'ı öldürdü. Katil kısa bir süre sonra güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan katil Onur Gencer'in ilk ifadesinde daha önce keşif yaptığını söylediği ve ‘Kim olsa ateş edecektim’ dediği öğrenildi. Adalet Bakanı Gül, İçişleri Bakanı Soylu olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalara başladı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, HDP İzmir il örgütüne düzenlenen ve Deniz Poyraz'ın öldürüldüğü saldırıyla ilgili olarak, ‘Türkiye'de en çok saldırıya uğrayan ve bu saldırılarda en çok kayıp veren parti AK Partidir. İzmir'deki provokatif saldırıyı en şiddetli şekilde kınadık, kınıyoruz ve benzerlerini de kınayacağız. Yakalanan failin önündeki ve arkasındaki tüm ilişkiler ortaya çıkartılarak en ağır cezayı da alacağına inanıyoruz’ derken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise ‘Toplumsal huzur ve iç barış ortamımızı sabote etmek isteyen karanlık emeller bu defa İzmir’de sahneye çıkmıştır. Türkiye’nin karışmasını, etnik, ideolojik ve siyasi fay hatlarının kırılarak fitne depremlerinin oluşmasını hedefleyen iç ve dış provokasyonlar devreye alınmıştır. Suçluların menfur eliyle, sokakların melun izbeliğinde hıyanet ve husumet arayışına çıkan mihraklar bugün İzmir’de ateşle oynamaya kalkışmışlardır. Bu haliyle HDP’nin İzmir il binasına yapılan saldırı kanlı bir prova, toplumun sinir uçlarını test eden kalleş bir tertiptir. Bu vahim olayın içyüzü mutlaka deşifre edilmeli, önü ve arkası aydınlatılmalıdır. HDP’li yöneticilerin, Halk Tv’nin program akışını planlayan ve tahrikleri canlı tutan kişilerin sahip oldukları bilgi, belge ve bulguları derhal adli ve emniyet birimlerine ulaştırmaları şarttır. Saldırı gerçekleştikten hemen sonra, elinde tuttuğu silahı ve bozkurt işaretiyle fotoğrafları servis edilen saldırganın kararlılıkla üstüne gidilmeli, bağ ve bağlantıları, irtibat ve ilişki ağları hiçbir tavsamaya meydan vermeden araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır. HDP binasına saldırı emri verenler, kapalı devre faaliyet içinde olanlar, alacakaranlık ortamdan nemalananlar, el ovuşturanlar, eylemin rotasını çizenler, kamçılanan toplumsal gerginliği kırılma noktasına kadar bükmeyi amaçlayanlar tespit, teşhir ve tecziye edilmelidir’ ifadelerini kullandı. Açıklamalar HDP İzmir il binasına yapılan saldırıda süreci başka bir noktaya taşımıştır" dedi.

"Hainlere cevabı destekliyoruz"
Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ile 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, katilin ifade tutanağının uyanık bir şuurla analiz edildiğinde meczup olmadığının, tek başına hareket etmediğinin bilinçli bir eylem içinde eyleme geçtiği hemen fark edileceğini belirterek, "Ayrıca HDP İzmir İl Başkanlığı binasında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ın babası Abdülilah Poyraz, 'PKK'nın hakkını ödeyemeyiz' diyerek teröristlere övgüler dizmesi ise olayın bir başka yönünü gözler önüne seriyor. Birilerinin katili övmesi bir başkalarının ise bebek katili PKK terör örgütünü övmesi düşündürücü ve vahim bir durumdur. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hainlere, CHP’ye ve diğer avenelerine söylediği bu tarihi konuşmaya şehit ve gazi aileleri olarak destekliyor ve yürekten paylaşıyoruz. PKK'lı işbirlikçilere mazlum muamelesi yapan köksüzlere soruyorum, güzeller güzeli Aybüke öğretmenimiz şehit edilirken nerelerdeydiniz, annesi Nurcan Karakaya ile 10 aylık Bedirhan bebek barbarca şehit edilirken ne yapıyordunuz, Babalar Gününde yetim yavrularımızın şehit babalarının mezar taşındaki resimleri okşayıp öpmesi Kılıçdaroğlu'nun vicdanını sızlatmaya yetmedi mi? Her zeminde her ortamda terörist Selahattin Demirtaş'ı öven ve serbest bırakılsın diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu biz şehit aileleri ve gazi olarak affetmeyeceğiz” diye konuştu.

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