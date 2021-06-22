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Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İHA

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonetin çarpması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır’ın Hani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, içerisinde sürücüsüyle birlikte 7 kişinin olduğu plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve markası belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangında sepetli motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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