6 kişinin bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, 6 kişinin içerisinde bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Kamyonetin altında kalan sepetli motosiklet alev alırken, 1 kişi yanarak hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde HaniLice karayolu Sergen mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi ve plakaları öğrenilemeyen sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonetin altında kalan sepetli motosiklet alev alırken, çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen 1 kişinin yanarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Alevler kontrol altına alınırken, yaralanan 7 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren kişi hastane morguna kaldırılırken, yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır Burak EMEK

2021-06-22 20:58:28



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