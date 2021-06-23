Tek kanatlı baykuşa jandarma yardımı

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Diyarbakır’da tek kanatlı olarak yaralı halde Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı çatısına sığınan baykuş kurtarıldı.

Diyarbakır’ın Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı Aşağıkonak Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası çatısında mahsur kalan tek kanatlı olduğu tespit edilen yaralı baykuş, güvenli bir şekilde çatıdan alınarak ilk müdahale yapılmasını için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarma personeli tarafından kurtarılan yaralı baykuşun tedavisinin sürdüğü ve tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.

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