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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, büyük beden kıyafet seçimi için uyardı

İHA

Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, büyük beden kıyafet seçimi için uyardı

Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, büyük beden kıyafet seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğinin sırlarını açıkladı.
Tekstil sektörünün gelişmesiyle beraber büyük beden kadınların da kıyafet seçimi konusunda daha avantajlı hale geldiğini söyleyen, Rimena Giyim tasarımcısı Abdulselam Dalmış, büyük bedenli kadınlara çok işlerine yarayacak türden tavsiyelerin sırlarını verdi. Dalmış, kıyafet alırken kıyafeti mutlaka denemeleri gerektiğini bilmeleri konusunda uyararak bazı kadınlar beden ölçülerini bildiğini ancak, yine de kıyafetin farklı kalıbı yüzünden zorluk çekebileceğini hatırlattı. Dalmış, “Bunun yanı sıra, farkında olmadan kilo almış olabilirsiniz. Kilo fazlası olan kadınların yaptığı hataların başında kendilerine uygun modelleri seçmemek geliyor. Bir başka deyişle, üzerinize yapışacak türden sıkı kıyafetlerden kesinlikle kaçınmalısınız. Rimena Giyim kategorilerinde de bulabileceğiniz A kesim kıyafetlerin size çok yakışacağını söyleyebiliriz. Elbise almak istiyorsanız farklı hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Küçük desenli ama çok hareketli olmayan türden kıyafetler seçiminiz olmalı. Büyük desenli ve hareketli izler taşıyan elbiselerin sizi olduğunuzdan da kilolu göstereceği noktasında bir şüpheniz olmamalı. Kilo fazlası olan biriyseniz kendinizi renk konusunda sınırlandırmamalısınız. Birçok kadının tercihi zayıf gösterdiği düşüncesiyle koyu renkler olur. Ancak, istediğiniz takdirde renkli kıyafetler de giyebilirsiniz. Fuşya, pudra, mor gibi harika renklerin sizi çok şık göstereceği noktasında herhangi bir şüpheniz olmamalı. Kıyafet alırken kumaş seçimine de önem vermeniz gerekiyor. Likralı veya polyester elbiseler kesinlikle size uygun değil. Pamuklu kumaşlar ise size çok iyi gelecektir. Vücuda yapışmayan özelliklere sahip pamuklu kumaşlardan üretilen elbiseleri Rimena Giyim bünyesinde bulabilirsiniz” dedi.

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