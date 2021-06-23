Hasuni Mağarası tabelası yenilendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hasuni Mağarası tabelası yenilendi

İHA

Hasuni Mağarası tabelası yenilendi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Hasuni Mağaraları tabelası Kaymakam Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk’ün talimatıyla yenilendi.
Silvan ilçesi Bağlı Bahçe Kırsal Mahallesi’nde bulunan deforme olmuş Hasuni Mağaraları tanıtım tabelaları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk talimatıyla değiştirildi. Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Özütr, “Silvan ilçemize 6 kilometre mesafede bulunan tarihi Hasuni Mağaralarının tanıtım amaçlı yapılan tabelaların deforme olması nedeniyle Silvan Belediyesi olarak değiştirme kararı aldık. Bu değişimle birlikte ilçemizde bulunan tarihi Hasuni Mağaraları başta olmak üzere Malabadi Köprüsü, kırık minare, dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale şehri olan Silvan’ımızın her alanda tanıtımını yapacağız. Öncelikle Silvan Hasuni Mağaları mevkiinde bulunan ve deforme olan tabelayı yeniledik. Batman ilimizin yol üstünde ve Diyarbakır ilimiz Dicle Üniversitesi kavşağında bulunan her iki tabelamızın da deforme olduğunu öğrendik. En kısa zamanda her iki tanıtım tabelamızın da değiştirmesini gerçekleştireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı bakım hizmeti veren kadın: Ev ve odalarını temizlemedim, diye dövdüler
YEREL HABERLER Yaşlı bakım hizmeti veren kadın: Ev ve odalarını ...
Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük ...
Bağlar belediyesi ambulans ve sağlık ekibi ile pandemi mücadelesinin yanında
YEREL HABERLER Bağlar belediyesi ambulans ve sağlık ekibi ile ...
HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ...
Silvan'da ilk defa üniversite sınavı yapılacak
YEREL HABERLER Silvan'da ilk defa üniversite sınavı yapılacak
BOFSAD’ın çalışması Diyarbakır’da sergileniyor
YEREL HABERLER BOFSAD’ın çalışması Diyarbakır’da sergileniyor
Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı
YEREL HABERLER Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden ...
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile Kayapınarlı çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile Kayapınarlı ...
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, büyük beden kıyafet seçimi için uyardı
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, büyük beden kıyafet ...
MHP’den ‘Gönül köprüsü’ desteği devam ediyor
YEREL HABERLER MHP’den ‘Gönül köprüsü’ desteği devam ediyor
Tek kanatlı baykuşa jandarma yardımı
YEREL HABERLER Tek kanatlı baykuşa jandarma yardımı
Diyarbakırlı öğrencilere uluslararası yarışmadan ödül
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilere uluslararası yarışmadan ödül
6 kişinin bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER 6 kişinin bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet ...
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makam Dağı'nın yollarını yeniliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makam Dağı'nın ...
Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil ...
Sanat Sokağında Dünya Müzik Günü coşkusu
YEREL HABERLER Sanat Sokağında Dünya Müzik Günü coşkusu
Şehit yakınları ve gazilerden Kılıçdaroğlu'na ortak tepki: "Sizi affetmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden Kılıçdaroğlu'na ortak ...
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır’da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile ...
Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa getirmedim
YEREL HABERLER Evlat nöbetindeki anne: Çocuğumu sizin için o yaşa ...
Kavurucu sıcakta karpuz ve kavun satarak ekmek parasını kazanıyor
YEREL HABERLER Kavurucu sıcakta karpuz ve kavun satarak ekmek ...
Türkiye’de bir ilk: Diyarbakır’daki taziyeevleri dijitalleşiyor
YEREL HABERLER Türkiye’de bir ilk: Diyarbakır’daki taziyeevleri ...