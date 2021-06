Hasuni Mağarası tabelası yenilendi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bulunan Hasuni Mağaraları tabelası Kaymakam Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk’ün talimatıyla yenilendi.

Silvan ilçesi Bağlı Bahçe Kırsal Mahallesi’nde bulunan deforme olmuş Hasuni Mağaraları tanıtım tabelaları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Öztürk talimatıyla değiştirildi. Silvan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Özütr, “Silvan ilçemize 6 kilometre mesafede bulunan tarihi Hasuni Mağaralarının tanıtım amaçlı yapılan tabelaların deforme olması nedeniyle Silvan Belediyesi olarak değiştirme kararı aldık. Bu değişimle birlikte ilçemizde bulunan tarihi Hasuni Mağaraları başta olmak üzere Malabadi Köprüsü, kırık minare, dünyada dolgu sistemiyle yapılan tek kale şehri olan Silvan’ımızın her alanda tanıtımını yapacağız. Öncelikle Silvan Hasuni Mağaları mevkiinde bulunan ve deforme olan tabelayı yeniledik. Batman ilimizin yol üstünde ve Diyarbakır ilimiz Dicle Üniversitesi kavşağında bulunan her iki tabelamızın da deforme olduğunu öğrendik. En kısa zamanda her iki tanıtım tabelamızın da değiştirmesini gerçekleştireceğiz” dedi.

