Silvan’da mobil aşı uygulaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Silvan’da mobil aşı uygulaması

İHA

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerinde mobil ekiplerle yerinde Covid19 uygulamasına başlanıldı.

Silvan’da mobil aşı uygulaması

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerinde mobil ekiplerle yerinde Covid19 uygulamasına başlanıldı.
Korona virüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen “Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında aşılama süreci, yeni yaş ve meslek gruplarının sisteme tanımlamasıyla devam ediyor. Bu kapsamda, Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerinde çalışanlar da mobil ekipler aracılığıyla yerinde aşılanıyor. Silvan’daki mobil ekiplerce, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan tekstil firmaları çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Silvan İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utanğaç, “Sigortası bulunan bütün vatandaşlara aşı hakkı doğduğu için, üretim yapan iş yerlerinde daha etkin aşılama yapmak amacıyla Silvan ilçesinde üretim yapan iş yerlerine aşılama ekiplerini oluşturduk. Amacımız aşı hakkı olanların ayağına ulaştırıp bir an önce toplumumuzun Covid19 salgınında kurtulmasını sağlamak. Hepsinin aşısı bitinceye kadar biz buradayız” dedi.
Aşıya yoğun bir ilgi olduğuna dikkat çeken Utanğaç, aşılamanın gün boyu devam edeceği bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kulp İslamköy Kütüphanesi, kitap bağışı bekliyor
YEREL HABERLER Kulp İslamköy Kütüphanesi, kitap bağışı bekliyor
Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük ...
Hasuni Mağarası tabelası yenilendi
YEREL HABERLER Hasuni Mağarası tabelası yenilendi
Yaşlı bakım hizmeti veren kadın: Ev ve odalarını temizlemedim, diye dövdüler
YEREL HABERLER Yaşlı bakım hizmeti veren kadın: Ev ve odalarını ...
Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Kumalığı kabul etmeyince vurulan Emine, 138 günlük ...
Bağlar belediyesi ambulans ve sağlık ekibi ile pandemi mücadelesinin yanında
YEREL HABERLER Bağlar belediyesi ambulans ve sağlık ekibi ile ...
HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ol çağrısı
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetindeki anneden kızına teslim ...
Silvan'da ilk defa üniversite sınavı yapılacak
YEREL HABERLER Silvan'da ilk defa üniversite sınavı yapılacak
BOFSAD’ın çalışması Diyarbakır’da sergileniyor
YEREL HABERLER BOFSAD’ın çalışması Diyarbakır’da sergileniyor
Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden geçince yakalandı
YEREL HABERLER Yarım saat sonra hırsızlık yaptığı iş yerinin önünden ...
‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile Kayapınarlı çocuklar yüzme öğreniyor
YEREL HABERLER ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi ile Kayapınarlı ...
Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, büyük beden kıyafet seçimi için uyardı
YEREL HABERLER Rimena Giyim tasarımcısı Dalmış, büyük beden kıyafet ...
MHP’den ‘Gönül köprüsü’ desteği devam ediyor
YEREL HABERLER MHP’den ‘Gönül köprüsü’ desteği devam ediyor
Tek kanatlı baykuşa jandarma yardımı
YEREL HABERLER Tek kanatlı baykuşa jandarma yardımı
Diyarbakırlı öğrencilere uluslararası yarışmadan ödül
YEREL HABERLER Diyarbakırlı öğrencilere uluslararası yarışmadan ödül
6 kişinin bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER 6 kişinin bulunduğu sepetli motosiklet ile kamyonet ...
Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 ...
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makam Dağı'nın yollarını yeniliyor
YEREL HABERLER Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Makam Dağı'nın ...
Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Diyarbakır'da tuğla yüklü kamyon ile otomobil ...
Sanat Sokağında Dünya Müzik Günü coşkusu
YEREL HABERLER Sanat Sokağında Dünya Müzik Günü coşkusu
Şehit yakınları ve gazilerden Kılıçdaroğlu'na ortak tepki: "Sizi affetmeyeceğiz"
YEREL HABERLER Şehit yakınları ve gazilerden Kılıçdaroğlu'na ortak ...
HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbeti kararlılıkla sürüyor
Diyarbakır’da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile kamufle edildi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da baz istasyonu, dev karpuz maketi ile ...