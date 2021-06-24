Yılların çilesi sona eriyor

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi BereketliHan Mahalle grup yolunda yıllardır süren ulaşım çilesi sona eriyor.

Kırsaldaki mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatlarıyla başlatılan çalışmalarla, ilçeye bağlı 23 kilometre uzunluğundaki BereketliHan Mahalle grup yolunda yıllardır süren ulaşım çilesi sona eriyor. Diyarbakır’ın Ergani ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Abdulselam Öztürk, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, BereketliHan Mahalle grup yolunda gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarını ziyaret etti. Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı yol yapım ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Öztürk, ekiplere kolaylıklar diledi.



Ziyaretler devam ediyor

Kaymakam Öztürk, daha sonra beraberindeki heyet ile Güneştepe Mahallesi ve Yukarı Karpuzlu Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin sorun ve beklentilerini dinleyen Kaymakam Öztürk, devletimizin imkanları ölçüsünde isteklerin yerine getirilmesi için çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Mahalle sakinleri de Kaymakam Öztürk’e ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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