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AK Partili Bağlar Belediyesinin hizmetleri CHP ve HDP medyasını rahatsız etti

İHA

AK Partili Bağlar Belediyesinin hizmetleri CHP ve HDP medyasını rahatsız etti

HDP’nin elindeyken terör olayları ve hizmetten mahrum bırakılmasıyla gündeme gelen Diyarbakır’ın kalbi konumundaki Bağlar ilçesi, 2019 yerel seçimlerinde Ak Parti’ye geçtikten sonra 20 yılda yapılamayan hizmetleri 27 ay gibi kısa zamanda yapılarak büyük bir değişime uğradı. Bundan rahatsız olan PKK iki kez belediyenin hizmetlerini yakarak gözdağı vermeye çalıştı, son olarak da CHP ve HDP’ye yakın olan medya Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun belediyenin hizmetlerini dile getirdiği tanıtım videosunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yer vermesinden rahatsız olarak algı operasyonu yapmaya çalıştı. Başkan Beyoğlu, ”Bu ucuz polemiklerle kaybedecek vaktimiz yok. Daha çok hizmet edeceğiz” dedi.
Ak Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, HDP’li belediye tarafından ilçede 20 yılda yapılamayan hizmetleri 27 aya sığdırınca bundan rahatsız olan CHP ve HDP’ye yakın medya gruplarının kirli algı operasyonlarının hedefinde olmaya devam ediyor. Daha once PKK mensupları tarafından iki kez hizmet aracı yakılan belediyenin yaptığı hizmetleri durduramayan kesimler bu kez başka algılarla hizmetleri baltalamaya çalışıyor. İlçedeki değişimi hazmedemeyen kesimlerin, hizmet noktasında eleştirecek konu bulamayınca içi boş ucuz polemiklerle saldırmaya çalıştığını belirten Başkan Beyoğlu, bu durumun kendilerini daha çok güçlendirdiğini ve daha fazla motive ettiğini kaydetti. Söz konusu medya oluşumlarını ilçedeki değişimi kendi gözleriyle görmeye davet eden Beyoğlu, polemiklerle kaybedecek zamanları olmadığını söyledi.

“Bizi milletimize hizmet etmekten alıkoyamazsınız”
Beyoğlu, ”Biz sadece Allah’a kulluk ederiz, milletimizin önünde düğme ilikleriz. Cumhurbaşkanımız bizim liderimizdir, devlet başkanımızdır. Elbette kendisine olan saygımızı ifa edeceğiz, gayet tabi onun yanında düğmemizi ilikleriz. Saygı, sevgi, edep ve terbiye kültürümüzün gereğidir. Bizim muhatabımız aziz milletimizdir. Çok şükür milletimiz 27 ayda nasıl hizmetler yaptığımızı görüyor, bunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu tür haber ve paylaşımları gündem değiştirme, hizmet aşkımızı gölgeleme çabası olarak değerlendiriyoruz. 20 yılda yapılmayan hizmetleri 27 aya sığdırdık. Keşke bunu yapanlar bizi hizmet noktasında eleştirebilseydi. Fakat bunu yapamıyorlar, çünkü nasıl hizmet yaptığımızı, milletimizle nasıl bütünleştiğimizi onlar da biliyor. Hiçbir algı operasyonu, hiçbir provokasyon bizi milletimize hizmet etmekten, bu kente olan sevdamızdan vazgeçiremez. Bu tür ucuz polemikleri oluşturmak isteyenleri davet ediyoruz, buyursunlar gelsinler hep beraber ilçemizin merkezinden Karacadağ’ın en ucra köşesine kadar yaptığımız hizmetleri kendi gözleriyle görsünler. 27 aydır hiçbir ayrım yapmadan ilçemizin her tarafına hizmet götürdük, deyim yerindeyse her tarafı şantiye haline getirdik. Gecemizi gündüzümüzü milletimizin huzuruna ve geleceğine adamış durumdayız. Bizim hizmet dışında uğraşacak ucuz polemiklerle kaybedecek tek bir saniyemiz yoktur” diye konuştu.

MKYK Üyesi Parlak: ”Bağlar’da Ak Belediyecilik farkı var”
Ak Parti Merkez Karar Ve Yürütme Kurulu Üyesi Alaattin Parlak, Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu’nun hizmetleriyle ilçede fark oluşturduğunu söyledi. Parlak, ”AK Belediyeciliğinin güzel örneklerini hayata geçiren, Bağlar’ın kronikleşmiş sorunlarına çözüm üreten, sosyal ve gönül belediyeciliğinde önemli adımlar atan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve ekibini tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

İlçe Başkanı Demir: ”İftiralarla değil, hizmete vesile olacak uyarılarla karşımıza gelin”
CHP ve HDP medyasının algı operasyonlarına bir tepki de Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir’den geldi. Demir, "Bizleri eleştirmek isteyenlerin de varsa eğer söyleyecekleri, itham ve iftiralar ile değil en güzelini ve en doğrusunu yapmamıza vesile olacak uyarılarla karşımıza çıkmalarını yeğliyorum. Çünkü bizler ancak Allah'ın huzurunda eğiliriz. Ve bizler, başka bir şey için değil, yıllardır metruk bırakılan Bağlar ilçemize ve mehcur bırakılan bu ilçemizin halkına hizmet etmenin derdindeyiz. Bu sebeple, algı çalışmasından da öte böylesine bir dayatmayı şiddetle kınıyorum” dedi.

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