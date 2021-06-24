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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HDP önündeki aileler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

İHA

HDP önündeki aileler, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 661’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 661’inci gününde de devam ediyor.
23 yaşında Sakarya'da üniversite maliye bölümü okurken 4'üncü sınıfta HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine 661 gündür devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

“Oğlumu alıncaya kadar mücadelemi sürdüreceğim”
7 yıldır oğlundan hiç haber alamadığını belirten anne Çağmar, “Ben burada onu ve çocuklarımızı bekliyoruz. Biz buradayız gitmiyoruz. Oğlum a beni görüyor ve duyuyor ise kaçıp gelmesini ve güvenlik güçlerine teslim olmasını istiyorum. Oğlum sen gelmeden buradan gitmeyeceğim ve mücadelemizi devam edeceğiz” dedi.

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