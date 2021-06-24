AK Parti Yenişehir ilçe Başkanlığından, 'Gönül seferberliği'ne 21 bin mektup ile destek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan gönül seferberliği projesi kapsamında Diyarbakır’da AK Parti Yenişehir ilçe Başkanlığı tarafından Diyarbakır’ın plakası olan 21 olan 21 bin mektup sloganıyla gönül seferberliğine destek verildi.

AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupel Kaya tarafından bizzat el yazısıyla hazırlanan ve içerisinde esnaf ile vatandaşların sorun ve sıkıntılarını kendileri ile paylaşılması istenen 21 bin mektup ilk olarak ilçe genelindeki kadın esnaflara ve ev kadınlarına dağıtılacak.

Gönül seferberliği kapsamında hazırlanan mektuplarla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Yenişehir ilçe Başkanı Nupel Kaya, hazırladıkları mektuplarla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu gönül seferberliğine destek olduklarını söyledi.

“42 mahallemizde sürekli saha çalışması yapıyoruz”

Kaya, “Kendi ilçemizde il etapta 21 bin kadına ulaşmak üzere mektup yazıyoruz. Bu mektubun içeriğinde kadınlarımızdan gelecek talepler, istekler noktasında kendi el yazımızla yazdığımız mektupları teslim ediyoruz ve kadınlarımızdan geri dönüş bekliyoruz. Aynı zamanda mektubun dışından turuncu hattımız bulunmaktadır. Turuncu hat ile birlikte kadınlarımızın istek ve taleplerini noktasında daha hızlı iletişim sağlayabilmeleri açısından bu hattı kurmuş bulunmaktayız. Biz, halka hizmet turuncu çizgimizdir diyerek bu seferberliği başlattık. Yenişehir ilçemizde 42 mahallemiz mevcut ve biz bu 42 mahallemizde sürekli saha çalışması yapıyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın selamını iletilerek halkamızla daha yakından ilgileniyoruz. Cumhurbaşkanımıza büyük bir sevgi var ilçemizde, kendisine ayrıca bir teveccüh var. Çok şükür her mahallemize girdik ve hiçbir şekilde bir tepki ile karşılaşmadım. Tam tersi daha kucaklayıcı ve daha sahiplenici bir tepki ile karşılaşıyoruz. Özellikle Yenişehir halkımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından, İlçe Başkanı Kaya tarafından hazırlanan mektuplar kadın esnaflara ve vatandaşlara ulaştırılırken, kadın esnaflar yapılan bu tür çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

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