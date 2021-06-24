DİSKİ, kırsal mahallelerin su sorununu sondaj kuyularıyla giderilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

DİSKİ, kırsal mahallelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak için jeofizik çalışma yürüterek içme suyu kalitesi yüksek olan yerlerde sondaj kuyusu açıyor. DİSKİ, Yenişehir ilçesine bağlı 500 nüfuslu Güvercinlik Mahallesi’nde yaşanan su sorununu çözmek için sondaj kuyusu açma çalışmalarına 390 metre derinlikte devam ediyor. Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci ile DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, sondaj kuyusu çalışmalarını yerinde inceledi. DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, içme ve kullanım suyu ihtiyacını karşılayacak yeni sondaj kuyularının zorlu çalışmalar sonucunda yapıldığını söyledi.

Projenin 28 kırsal mahalleyi kapsadığını belirten Tutşi, yeni sondaj kuyuları sayesinde kapasite artırımı sağlayacaklarını ifade ederek, sondaj kuyularıyla merkez ve ilçelerde su sıkıntısı yaşayan mahallelerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde gidermiş olacaklarını aktardı.

DİSKİ tarafından 28 kırsal mahallede yürütülen sondaj kuyusu projesi, 3.6 milyon liraya mal olacak.

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