Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu düzenlenecek Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrenci ve velileri sınav yerlerine ücretsiz taşıyacak.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, YKS sınavının gerçekleşeceği 2627 Haziran’da öğrencilerin ve görevlilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için tam kapasiteyle çalışma kararı aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı, alınan karar gereği 2627 Haziran’da YKS’ye girecek olan öğrencilerin, toplu taşıma araçlarına binişlerinde sınav giriş belgelerini göstermeleri durumunda herhangi bir ücret talep etmeyecek.
Ayrıca sınav yerlerine çocuklarıyla birlikte giden velilerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.