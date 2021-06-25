Diyarbakırspor’da yeni hedef Play-Off ve 3.Lig

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup’ta grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala grup birincisi olarak 3. Lig’e yükselme final maçlarına katılmayı garantileyen Diyarbakırspor’da yeni hedef PlayOff ve 3. Lig.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 3. Grup’ta grup maçlarının tamamlanmasına bir hafta kala grup birincisi olarak 3. Lig’e yükselme final maçlarına katılmayı garantileyen Diyarbakırspor’da yüzler gülüyor. Teknik sorumlu Seyithan Özdaş, ilk aşamayı başarıyla geçtiklerini dile getirerek hedeflerinin PlayOff aşamasını da başarıyla geçerek 3. Lig’e yükselmek olduğunu söyledi. Diyarbakırspor teknik sorumlusu Seyithan Özdaş, teknik heyet, futbolcu, yönetim, taraftar ve basın gibi önemli bileşenlerle uyum içerisinde çalışarak ilk aşamada başarılı bir tablo çizdiklerini söyledi. Güzel bir hava yakaladıklarının altını çizen Özdaş, “Grubumuzda Diyarbakır ilimizin güzide takımları ile çok güzel çekişmeli ve mücadele gücü yüksek maçlar oynadık. Grubumuzda ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğumuzu ilan edip, finallere gitme hakkı kazandık. Desteklerini esirgemeyen ve uyum içerisinde çalıştığımız Kulüp Başkanımız Siyabent Aydın'a ve yönetim kuruluna teşekkür ederim. Birlikte çok çalışıp özverili bir şekilde mücadele ederek, karakter ortaya koyan futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime ve sportif direktörüme teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman yanımızda olan, sevgi ve güvenlerini sürekli gösteren, başta Azrailler taraftar grubumuz olmak üzere tüm Diyarbakırspor sevdalılarına ve çok iyi diyalog kurduğumuz basın mensubu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz PlayOff’ta aynı başarıyı göstererek bu değerli markayı yıllar sonra 3. Lig’e taşımaktır” dedi.

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