Vatandaşlar şikayet etti, Bağlar Belediyesi çöp evi temizledi

5 Nisan Mahallesi’nde yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı ve çöp yığını haline gelerek çevreye yaydığı kötü kokular yüzünden vatandaşların şikayetine konu olan ev Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun talimatıyla temizlenerek kötü tablodan arındırıldı. Çevrede yaşayan vatandaşlar, görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması nedeniyle belediye ekiplerine teşekkür etti.

Bağlar Belediyesi, sağlıklı bir çevre ve steril koşullarının sağlanması için ilçedeki temizlik faaliyetlerini sürdürerek şikayet konusu olan yapılardaki görüntü kirliliğini de ortadan kaldırıyor. 5 Nisan Mahallesi 831.sokakta bulunan harabe yapının çöp yığınına gelerek yaydığı kötü koku ve görüntü kirliliği nedeniyle kendilerini rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, mahalleye ziyarette bulunan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlı’na durumu bildirdi. Başkan Beyoğlu, yaşlı bir kadının tek başına yaşadığı evin temizlenerek steril hale getirilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine talimat verdi. Yapının içerisini temizlemek için çalışma başlatan ekiplerin çalışmasıyla 15 ton çöp toplanarak imha edilmek üzere kaldırıldı. Yapılan çalışma sırasında evin içler acısı tablosu gözler önüne serildi. Uzun süredir burada çöplerin toplandığı, zamanla çöp yığınına dönüştüğü gözlendi.



Vatandaşlar kötü tablonun ortadan kaldırılmasından sonra nefes aldı

Belediyenin kısa sürede gerçekleştirdiği çalışmalarla rahatsızlık oluşturan görüntünün ortadan kaldırılması mahalle sakinlerini sevindirdi. Kokudan dolayı zor günler yaşadıklarını belirten vatandaşlar, ”Hem çevre kirliliği hem de hastalık riski oluşturuyordu. Evin temizlenmesinden sonra hepimiz nefes aldık. Bu konuda pratik belediyecilik ortaya koyan Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu ve temizlik ekiplerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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