Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem



DİYARBAKIR, (DHA)- BİNGÖL'ün Kiğı ilçesinde, Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11,55 kilometre derinlikte meydana gelen deprem; Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Erzurum ve Elazığ'ın yanı sıra bir çok ilden hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), saat 21.28´de merkez üssü Bingöl´ün Kiğı ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde, 11,55 kilometre derinlikte deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, ilk belirlemelere göre Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Erzurum ve Elazığ'ın yanı sıra bir çok ilden de hissedildi.

KANDİLLİ: 5.3

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü´nden gelen bilgilere göre ise saat 21.28´de meydana gelen depremin merkez üssünün, Elazığ´ın Karakoçan ilçesi olduğu ve büyüklüğünün de 5.3 olarak ölçüldüğü bildirildi. Depremin ardından, artçı sarsıntıların ise devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, şu ana kadar herhangi olumsuz durumun yaşanmadığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)

2021-06-25 22:29:19



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