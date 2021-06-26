Diyarbakır'da karma resim sergisi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sanatçı, eğitmen ve öğrenci çalışmalarının yer aldığı 'Sarı Sıcak' karma resim sergisi sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin, hobi ve meslek edindirme amaçlı Kent Konservatuarı Görsel Sanatlar Atölyesi bünyesinde açtığı kursta sanatçı, eğitmen ve öğrencilerin çalışmalarının bir arada toplandığı resim sergisi vatandaşlarla buluştu. Görsel Sanatlar öğretmeni Ahmet Yurtsever, "Sergimiz Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Görsel Sanatlar Atölyesinde son iki dönemde 6 aylık eğitimler sonucu oluşturulan sanatçı, eğitmen ve öğrencilerin çalışmalarından oluşmaktadır. 'Sarı Sıcak' sanatsal çalışmalarımızla siz sanat severlerin beğenisine sunmayı amaçladık” dedi.

Haziran kültürsanat etkinlik takvimi kapsamında resim sergisinin 30 Hazirana kadar açık olacağı belirtildi.

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