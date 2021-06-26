Diyarbakır’da YKS heyecanı başladı Sınava 5 dakika kala yanlış okula gelen öğrenciyi, okul görevlisi durdurduğu otomobille sınava gireceği okula gönderdi

Diyarbakır’da öğrenciler, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girdi. YSK sınavı için yanlış okula gelen öğrenciyi okul görevlisi yoldan geçen otomobili durdurup, sınava gireceği okula götürmesi istedi. O anlar kameraya anbe an yansıdı.

Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da YKS sınavına girecek öğrenciler, sınav saatinden önce sınav merkezlerine geldi. Yenişehir ilçesi Ali Emiri Ortaokulu’na YKS sınavı için gelen öğrenci, görevliler tarafından sınav giriş belgeleri kontrol edilerek tek tek içeri alındı.



Bazı öğrenciler yanlış okula geldi

Korona virüs tedbirlerinin de alındığı okulda sınava girecek bazı öğrenciler yanlış okula gelince görevliler tarafından gidecekleri okula yönlendirirken, bir öğrenci ise sınavın yapılacağı okul yerine yanlış okula geldi. Okul görevlileri tarafından sınav kağıdı kontrol edilen öğrencinin yanlış okula geldiği anlaşılınca okul görevlisi yolda durdurduğu özel bir otomobil sürücüsünden öğrencinin sınava gireceği okula götürmesi istedi. Bu isteği geri çevirmeyen otomobil sürücüsü öğrenciyi aracına alarak hızlı bir şekilde sınava gireceği okula götürdü.

O anlar kameraya anbe an kameralara yansırken, saat: 10.00’da başlayan sınava girecek öğrenci velileri ise dışarıda çocuklarını beklemeye başladı.

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