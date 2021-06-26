Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı

DHA

Pandemide uyuşturucu kullanma yaşı 40'lı yaşlara çıktı


Mehmet Mucahit CEYLANNurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)DİCLE Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, pandemi döneminde uyuşturucu kullanma yaşının 40´lı yaşlara çıktığını söyledi.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Atlı, '26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü' kapsamında değerlendirme yaptı. Koronavirüs sürecinde, Diyarbakır'da uyuşturucu kullanımında artış görüldüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Atlı, en çok kullanılan uyuşturucu maddelerin ise 'metamfetamin' olduğunu söyledi.
Koronavirüs sürecinde uyuşturucu kullanımındaki artışın nedeni olarak, insanlardaki kapalı alan, kaygılanma, hastalık kaygısı, yakınlarının vefatı ve bununla ilişkili kaygı depresyonunun etkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Atlı, "En çok kullanılan uyuşturucu maddelerin başında da metamfetamin gelmekte. Sentetik bir madde olan metamfetamin, halk arasında kristal olarak bilinmektedir. Mart 2020'den önce bizim kliniğimize haftada 1-2 metamfetamin bağımlısı başvurmakta iken, şu an haftada yaklaşık 10-15 metamfetamin bağımlısı hasta başvuruyor. Yine aynı şekilde, eroin bağımlılığı dediğimiz opiyat bağımlılığı grubu hastalar, 2020 Mart ayından önce haftada 2-3 tane başvurmaktayken, şu an ortalama 8-10 hasta başvurmakta ve bunların 5-6'sı naltrekson tedavisini kabul etmekte. Bunlara naltrekson çip tedavisi uyguluyoruz. Bu da şunu gösteriyor; maalesef korona sürecinde ilk etapta bir azalma varmış gibi gözükmekle beraber, aslında koronanın önemli komplikasyonlarından biri de madde kullanımının artması olarak ifade edebiliriz" dedi.
'BAĞIMLILIK YAŞI, 45'E KADAR İLERLEDİ'
Bu süreçte bağımlılık yaşının da ilerlediğini aktaran Prof. Dr. Abdullah Atlı, "Bağımlılık, aslında genç yaş hastalığı olarak görülüyordu ancak bu korona sürecinden sonra maalesef bağımlılık yaş aralığı büyüdü diyebiliriz. Eskiden 15-25, 15-30 yaş arasında ciddi bir problem olarak görülüyorken, şu an bizim bölgemiz için söyleyebilirim ki maalesef 40'lı, 45'li yaşlara kadar ilerlemiş. Artık 40-45 yaşlarında insanlar bile metamfetamin, esrar ve eroin bağımlılığı başta olmak üzere, bağımlılık nedeniyle bize başvuruyor. Bağımlılık, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Bunun altını bir daha çiziyorum, bağımlılık, tedavi edilebilir bir hastalıktır. Ailelerin ciddi sıkıntıları olabiliyor. Özellikle çocukları ve eşleri bağımlı olan aileler, bazen çok büyük utanç hissedebilir, bazen çok büyük suçluluk hissedebilir, bazen çok büyük ümitsizlik ve umutsuzluk hissedebilir. Sanki tedavi edilmeyecek bir hastalık gibi algılayabilir, ancak şunu vurgulamakta fayda var, hemen hemen bütün maddelerin tedavisi mümkündür" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Mehmet Mucahit CEYLAN, Nurettin FİDANCAN
2021-06-26 12:18:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır’da YKS heyecanı başladı Sınava 5 dakika kala yanlış okula gelen öğrenciyi, okul görevlisi durdurduğu otomobille sınava gireceği okula gönderdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da YKS heyecanı başladı Sınava 5 dakika ...
Dicle Değirmenli Ortaokulu TÜBİTAK’ın proje yarışmasında bölge birincisi oldu
YEREL HABERLER Dicle Değirmenli Ortaokulu TÜBİTAK’ın proje ...
Diyarbakır'da karma resim sergisi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da karma resim sergisi
Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem
Kobani olaylarında yüreği yanan baba konuştu: "Selahattin Demirtaş ceza alana kadar içimiz rahat olmaz” 6-8 Ekim davasında 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
YEREL HABERLER Kobani olaylarında yüreği yanan baba konuştu: ...
Diyarbakır’da vatandaşlar randevusuz aşı olmak için sıraya girdi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da vatandaşlar randevusuz aşı olmak için ...
Diyarbakır'da evlat nöbetinde 662'nci gün
YEREL HABERLER Diyarbakır'da evlat nöbetinde 662'nci gün
Ergani aydınlatılıyor
YEREL HABERLER Ergani aydınlatılıyor
Yenişehirli gençlerin yeni mekanı
YEREL HABERLER Yenişehirli gençlerin yeni mekanı
Evlat nöbetine katılan anne Türk Bayrağını görünce sarılarak öptü
YEREL HABERLER Evlat nöbetine katılan anne Türk Bayrağını görünce ...
Vatandaşlar şikayet etti, Bağlar Belediyesi çöp evi temizledi
YEREL HABERLER Vatandaşlar şikayet etti, Bağlar Belediyesi çöp evi ...
Diyarbakır'da çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs havuzlarında serinledi
YEREL HABERLER Diyarbakır'da çocuklar, tehlikeye aldırış etmeden süs ...
PKK içinde infazlar sürüyor Örgüt mensupları tarafından infaz edilen teröristin cesedi bulundu
YEREL HABERLER PKK içinde infazlar sürüyor Örgüt mensupları ...
HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: “Oğlumun elinden mikrofonu aldılar, silah verdiler”
YEREL HABERLER HDP önündeki evlat nöbetindeki anne: “Oğlumun elinden ...
Sur’da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak
YEREL HABERLER Sur’da 44 metruk yapı yıkılıp, yerine park yapılacak
Muhteşem görüntüsüyle büyüleyen tarihi Fiskaya Şelalesi yeniden akmaya başladı
YEREL HABERLER Muhteşem görüntüsüyle büyüleyen tarihi Fiskaya ...
Covid 19 aşısı Forum Diyarbakır'da randevusuz başladı
YEREL HABERLER Covid 19 aşısı Forum Diyarbakır'da randevusuz başladı
Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim yaptı
YEREL HABERLER Sur zabıtası yaka kameralarıyla otellerde denetim ...
7’den 70’e pedal çevirdi
YEREL HABERLER 7’den 70’e pedal çevirdi
Diyarbakırspor’da yeni hedef Play-Off ve 3.Lig
YEREL HABERLER Diyarbakırspor’da yeni hedef Play-Off ve 3.Lig
Uzman eğitmenler uyardı: “Yanlış spor ve aşırı egzersiz stres kırığına yol açabilir”
YEREL HABERLER Uzman eğitmenler uyardı: “Yanlış spor ve aşırı ...
Diyarbakır’da Konukevi Kız Yurdu öğrencilerine moral gezisi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da Konukevi Kız Yurdu öğrencilerine moral ...
Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrenci ve velilerine ücretsiz ulaşım
YEREL HABERLER Diyarbakır’da YKS’ye girecek öğrenci ve velilerine ...
DİSKİ, kırsal mahallelerin su sorununu sondaj kuyularıyla giderilecek
YEREL HABERLER DİSKİ, kırsal mahallelerin su sorununu sondaj ...