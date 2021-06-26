HDP önündeki evlat nöbetinde 663'üncü gün; aile sayısı 231 oldu



Emrah KIZILSerdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen aileler, HDP binası önündeki oturma eylemini 663'üncü günde, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin destek ziyaretleriyle sürdürdü. Aile sayısı, 2014'te İstanbul'da 26 yaşındayken, kaçırılan oğlu Arafat için Bingöl'ün Karlıova ilçesinden gelen Ahmet Bayram ile 231 oldu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 2 yıl önce 21 Ağustos´ta kayboldu. Oğlunun teröristler tarafından dağa kaçırıldığını düşünen Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Hacire Akar´ın almadan gitmeyeceğini söylediği oğlu Mehmet Akar, eylemin 3'üncü gününde ortaya çıktı. Akar eylemine son verdi, Mehmet Akar ise mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı. 663 gündür devam eden eyleme katılan aile sayısı 231'e ulaştı. Eylem süresince Hacire Akar'ın yanı sıra evlat hasreti çeken 24 aile daha çocuklarına kavuştu.

'OĞLUM BENİ GÖRÜYORSA TESLİM OLSUN'

HDP il binası önüne gelerek, 2014 yılında kaçırılan Arafat için oturma eylemine başlayan Ahmet Bayram, oğlunun İstanbul Ümraniye'de lokantada çalışırken, HDP aracılığıyla kaçırıldığını söyledi. Bayram, "Bingöl'de İstanbul'a gittim. Yalvardım yakardım, çare olmadı. Bir türlü bulamadım. Bingöl'e geri döndüm. Buraya oğlum için geldim. Oğlum beni görüyorsa teslim olsun" dedi.

DESTEK ZİYARETİ

Öte yandan AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, beraberinde Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ile birlikte HDP il binası önünde aileleri ziyaret etti. Gül dağıtıp, ailelerle sohbet eden İnan, "Bu kepengi nasıl indirdiyseniz Kandil'i de öyle bitireceksiniz. Devletimizin verdiği mücadeleyle 5 binlere varan terör örgütüne katılım, 10'lu sayılara düştü. Bunda hepinizin payı var. Yanınızda olduğumuzu hissettirmek için buraya geldik" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Diyarbakır Emrah KIZIL, Serdar SUNAR

2021-06-26 15:10:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.