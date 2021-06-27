Covid 19 aşısı Ceylan Karavil Park AVM’de randevusuz başladı

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM arasında yapılan anlaşma ile Covid 19 aşı uygulama noktası oluşturuldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi 2’inci katında oluşturulan Covid 19 aşı noktasıyla vatandaşlara randevusuz aşı yapılmaya başlandı. Ceylan Karavil Park AVM’den yapılan açıklamada, "Tüm hijyen tedbirlerini alarak açmış olduğumuz Covid 19 aşı uygulama noktamızı Diyarbakır halkına ve çalışanlarımızın hizmetine sunulmuştur" denildi.

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