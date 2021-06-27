Diyarbakır'da bir okulda kurulan kütüphaneye şehidin ismi verildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Beşpınar Ortaokulu'nda Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında teröristlerin el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit düşen Süleyman İyikul’un adının verildiği “Şehit Süleyman İyikul Kütüphanesi” kuruldu. Bir grup hayırsever, Şehit Süleyman İyikul Kütüphanesi adı verilen kütüphaneye 6 bin kitap desteğinde bulundu. Yazar Devran Sinanoğlu ve Çocuklar Gülsün Derneği Başkanı Öznur Güler'in öncülük ettiği kütüphane için 6 bin kitap, sandalye, masa ve perde ihtiyacı giderildi. Şehit Uzman Çavuş Süleyman İyikul'un adının verildiği kütüphanenin açılışına şehidin ailesi, Çınar Kaymakamı Sinem Güher Büyüknalçacı, askeri yetkililer ile okulun öğretmenleri katıldı.

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