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Eylemdeki anne Çiftçi'den PKK'ya lanet Necibe Çiftçi: “Kardeşini aramaya çıktı infaz ettiler”

İHA

Eylemdeki anne Çiftçi'den PKK'ya lanet Necibe Çiftçi: “Kardeşini aramaya çıktı infaz ettiler”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 665’inci gününe girdi.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 665'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden acılı anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, “Benim bir evladım 2015’te HDP ve PKK tarafından kaçırılarak dağa götürüldü. 2017’de diğer oğlum Sami Çiftçi kardeşinin peşinden onu ararken bir gece bir grup PKK bizim evi sarıp oğlumu bir ahıra götürerek elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Ben burada iki evlat acısı çekiyorum Allah HDP ve PKK’yı kahrı perişan etsin. Bana 2 evlat acısı çektirdiler, Allah’ta onlara çektirsin. Rojat oğlum anneni görüp ve duyuyorsan gel askere teslim ol ceza yok, sizi korkutuyorlar yeter artık senin kardeşini de PKK öldürdü. Mağarada kalma oğlum, gel kardeşinin yetimlerine bak. İnşallah Allah’ın izniyle devletin gücüyle gelip teslim olacaksın” dedi.

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