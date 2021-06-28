Başkan Türkmen “İlçemizi hedeflerine ulaştırıncaya kadar durmayacağız”

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, vatandaşlarla sıcak havaya aldırış etmeden, mesai gözetmeksizin buluşmaya devam ediyor.

Her fırsatta Bismilli vatandaşlarla bir arada olmaya özen gösteren Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, gittiği mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan yoğun ilgi ve destek görüyor. Hafta içi köyleri ziyaret eden Başkan Türkmen, Kurtuluş mahalle esnafları ve mahalle sakinleri ile bir araya gelerek mahallenin sorunlarını çözüme kavuşturmak için mahalle sakinleri ile buluştu.



“Rutin olarak ziyaretlerimiz devam edecek”

Mahalle ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Türkmen, büyükleri yerinde ziyaret etmek, mahallelinin var olan sorunlarını yerinde dinlemek, yapılan hizmetleri görmek, eksik kalanları tamamlamak gerektiğini kaydetti. Başkan Türkmen, “Belki bugüne kadar düşünmediğimiz ama ortaya çıkan ihtiyaca göre düşünmemiz gereken yeni hizmetler noktasında mahallelerimizin muhtarları ve mahalle sakinlerinin beklentilerini taleplerini dinlemek üzere rutin olarak mahalle ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Mahallelerimizde karşılaştığımız birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan son derece mutluyum. Biz göreve geldiğimiz ilk gün ‘Değişmeyeceğiz, ulaşılamaz olmayacağız, milletin adamı olacağız, kibirlenmeyeceğiz, hiç kimseyi ötekileştirmeden kuşatıcı ve kapsayıcı bir anlayışıyla belediyeciliğin gereğini ayrımsız yapacağız’ demiştik. Allah’a hamdolsun ki sözlerimizde mahcup olmadık. Tüm ilçeye eşit hizmet anlayışı ile çalışmaları sürdürüyoruz. Bu ilçeyi hedeflerine ulaştırıncaya kadar oturmayacağız, durmayacağız gece gündüz çalışmaya ve hizmet etmeye devam edeceğiz. ‘Bütün ilçe eşit hizmet’ anlayışımızla 122 mahallemizin sorunlarını kaynakları etkin ve verimli kullanarak doğru planlama ve kalıcı adımlar atarak bir bir çözmeye, insanlarımızın sıkıntı ve beklentilerine dokunmaya çözüm üretmeye devam edeceğiz" dedi

Başkan Türkmen ziyaretlerinde, mahallelerde bulunan yaşlı ve engellilere özel ilgi gösterirken, şehit ailelerini ve gazileri de hiç yalnız bırakmıyor.

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