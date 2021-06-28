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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu’na teşekkür

İHA

Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu’na teşekkür

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup’ta grup birincisi olarak çeyrek finale kalan Bağlar Belediyespor futbol takımı ve bölge birinciliği elde ederek 2. Lig’e yükselme hakkı kazanan kadın voleybol takımının teknik heyetleri ile bir araya geldi.
Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 4. Bölge 4. Grup’ta grup birincisi olarak çeyrek finale kalan Bağlar Belediyespor futbol takımı ve bölge birinciliği elde ederek, 2. Lig’e yükselme hakkı kazanan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımının teknik heyetleri, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nu ziyaret edip başarılarını takdim ederek desteğinden ötürü teşekkür etti. Görüşmede Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi’nin yanı sıra kulüp yöneticileri ile futbol takımı teknik direktörü Ekrem Üşen ve voleybol takımının teknik sorumlusu Serpil Karakaş yer aldı. Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, Başkan Beyoğlu’nun desteğiyle sporda başarılı bir dönem yaşadıklarını dile getirerek amaçlarının birçok branşta gerek alt yapı ve tesisleşme gerekse sportif başarı anlamında kenti en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

“Tesisimiz tamamlandığında Bağlar spor merkezi olacak”
Futbol ve voleybol takımlarının başarısından duyduğu mutluluğu paylaşan Başkan Beyoğlu da spora ve sporcuya her anlamda destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Beyoğlu, “Belediyemizi başarıyla temsil edip Diyarbakır’ımıza ivme kazandıran güzel sonuçlardan dolayı hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin başarısı bizi her zaman mutlu eder. Sportif başarılarla beraber kalıcı başarılara zemin hazırlamak amacıyla tesisleşme ve alt yapıya da ayrı bir önem veriyoruz. Bu anlamda 35 bin metrekarelik alanda çok amaçlı spor tesisimizin inşaatı devam ediyor. Bu projemiz tamamlandığında çok daha iyi sporcular yetişeceği gibi gençlerimiz ve çocuklarımız arzuladıkları koşullarda spor yapma imkanına kavuşmuş olacak” dedi.

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