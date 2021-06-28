DÜ Mimarlık Fakültesinin farkındalık çalışması

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dezavantajlı bölgelerde okuyan çocuklar için bir farkındalık çalışması yaptı.

Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dezavantajlı bölgelerde okuyan çocuklar için Karacadağ bölgesinde bir köy okulunda öğretmen olarak görev yapan Merve Ceylan öğrencilerinin yaşadığı çevresel eksiklikleri giderdi. Tarım faaliyetlerinden dolayı yılın belli dönemlerinde sık sık su kesintilerinin yaşandığı okulda özellikle hijyenin hassasiyetle sağlanması gereken bu dönemde bahçeye su kuyusu açma hedeflerinin olduğunu belirten Merve Ceylan isimli öğretmen, ayrıca çocukların öğle arasında yemeklerini bahçedeki taşların üzerinde yediklerini ve bahçeye masalı banklar temin edilebilirse çocukların daha hijyenik ve daha rahat şartlarda beslenmelerini sağlayabileceklerini aktardı. Bunun üzerine harekete geçen Mimarlık Fakültesi sontaj çalışmalarına destek sağladı ve iki adet masalı bank temin ederek köydeki okula ulaştırdı. Okulun deposundan kesintisiz temiz su ihtiyacının karşılandığını belirten Merve öğretmen aynı zamanda her gün bahçede çocuklarla beraber güzel kahvaltılar yapabildiklerini söyleyerek fakülteye teşekkür etti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mine Baran, üniversite olarak yarının öğrencilerini yetiştiren dezavantajlı bölgelerdeki öğretmenlere destek olmak ve köylerdeki çocukların şartlarını güzelleştirmeye çalışmak amacıyla başlattıkları bu proje sonucunda kendilerini de mutlu ve yarına dair umutlu olduğunu daha güzel projelerde bir araya gelebilme temennisinde bulundu.

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