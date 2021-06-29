Efsane grubu galibiyetle tamamladı

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Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi 4. Bölge 3. Grubu ilk sırada tamamlayarak PlayOff çeyrek finalinde bir diğer Diyarbakır temsilcisi Bağlar Belediyespor'la eşleşen Diyarbakırspor, gruptaki 6.ve son maçında sahadan galibiyetle ayrıldı. Çınar Belediyespor'u deplasmanda Oğulcan Aktaş'ın golüyle 10 mağlup eden yeşil kırmızılı takım, grup aşamasını 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanla lider tamamladı.

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