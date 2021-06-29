Diyarbakır’daki kuyumcu esnafından vatandaşlara uyarı: “Ucuz altın yok, sahtekarlık vardır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyarbakır’daki kuyumcu esnafından vatandaşlara uyarı: “Ucuz altın yok, sahtekarlık vardır”

İHA

Diyarbakır’daki kuyumcu esnafından vatandaşlara uyarı: “Ucuz altın yok, sahtekarlık vardır”

Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Yüksel, “Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” dedi.
Tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır’da da korona virüs tedbirleri kapsamında düğünlerdeki sıkı tedbirler gevşetilmesiyle birlikte vatandaşlarda da düğün telaşı başladı. Düğün telaşına giren vatandaşlar, düğünlerin vazgeçilmezi altın takılarını almaya başlarken, sahte ve gramajı düşük almamaları için vatandaşları uyarı geldi. Kentte uzun yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, düğün sezonun başlamasıyla birlikte vatandaşları altın konusunda uyardı. Sahte ve gramajı düşük altının çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durum olduğunu belirten Yüksel, “Tüm dünyaya geçmiş olsun, pandemi sürecini yaşıyor. Son zamanlarda bakıyoruz ki herkes yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızın ve insanlarımızın çok zor bir süreci geçirdiğini hepimiz görüyoruz. Vatandaşlarımız yavaş yavaş düğünlerini yapmaya çalışıyor ve borçlandıklarını da almaya çalışıyor. Yatırım amacıyla da olsa cumhuriyet serisi ve bizlerinde tavsiye ettiğimizi alıyorlar. Tabi vatandaşların burada dikkat edeceği çok önemli noktalar vardır. Bizler yıllardır vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Yine de uyarmak isteriz. Bu çok önemli ve çok ciddiye alınacak bir durumdur. Yüzyıllardır cumhuriyet ve çeyrek serisi dediğimiz bu tür altınların bir gram standarttı, ayar standarttı ve devlet kontrolünde çıkan bir üründür. Ne yazık ki bakıyoruz ki bunların ayarı tam olmayan, gramından, ayarından ve milimlerinden kaçırma yapan ve bunu da 60 lira ucuz satarak uygun satmış gibi bir görüntü çıkıyor ortaya, vatandaşlar da tabi bunu uygun diyerek alıyor. Ama ne yazık ki kandırılmış oluyor” dedi.

“Vatandaşlar güvendikleri esnaftan alışveriş yapsın”
Vatandaşların güvenmediği kuyumcudan alışveriş yapmaması gerektiğinin altını çizen Yüksel, “Vatandaşlar altın alınca uygun fiyata diyerek alıyor, gidip düğünde arkadaşına düğün hediye olarak takıyor. Sonra ise taktığı altının sahte çıktığını öğreniyor. Biz bununla çok karşı karşıya kalıyoruz. Vatandaşlar düğünlerden sonra cumhuriyet ve çeyrek altın bizlere getiriyor. Kontrol ettiğimizde, içerisinde 5 veya 10 adet düşük ayarlı ve sahte olduğunu tespit ediyoruz. Bunu bozmaya getiren de üzülüyor. Bunu yapan ve götüren de bilmiyor. Vatandaşlarımızın bu konuda dikkat etmesi gerekir. Bilmediği, tanımadığı, güvenmediği kuyumcu esnafından alışveriş yapmasın. Herkesin bir çevresi ve güvendiği vardır. Güvenilir esnafta alınan çeyrek ve cumhuriyet altınında anormal bir durum çıktığı an götürüp bunu rahatlıkla geri verebilir. Bunu üzerine basa basa söylemek gerekirse, ucuz altın yoktur, sahtekarlık vardır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti gönül seferberliği Bismil ile devam ediyor
YEREL HABERLER AK Parti gönül seferberliği Bismil ile devam ediyor
Diyarbakırlı annelerden zehir tacircilerine karşı dik duruş
YEREL HABERLER Diyarbakırlı annelerden zehir tacircilerine karşı dik ...
Zerzavan’a destek ziyaretleri devam ediyor
YEREL HABERLER Zerzavan’a destek ziyaretleri devam ediyor
Başkan Türkmen “Millet Bahçesi ile Bismil önemli bir esere kavuşacak“
YEREL HABERLER Başkan Türkmen “Millet Bahçesi ile Bismil önemli bir ...
Efsane grubu galibiyetle tamamladı
YEREL HABERLER Efsane grubu galibiyetle tamamladı
Doğuştan engelli olan engelli kardeşlere yürek ısıtan ziyaret
YEREL HABERLER Doğuştan engelli olan engelli kardeşlere yürek ısıtan ...
Bağlar İlçe Belediye Başkan Beyoğlu, 2 ayda gençlere spor tesisi yaptırdı Beyoğlu, gençlere söz verdi, 2 ayda çok amaçlı göz kamaştıran spor tesisi kazandırdı
YEREL HABERLER Bağlar İlçe Belediye Başkan Beyoğlu, 2 ayda gençlere ...
'50 yaş üzeri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamalı'
YEREL HABERLER '50 yaş üzeri, güneşin en yoğun olduğu saatlerde ...
Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarını doldurdu Tehlikeye aldırış etmeden yüzen çocuklar, Vali Karaloğlu’ndan havuz istedi
YEREL HABERLER Diyarbakır’da sıcaktan bunalan çocuklar süs ...
Diyarbekirspor şampiyonluk kadrosu kuruyor
YEREL HABERLER Diyarbekirspor şampiyonluk kadrosu kuruyor
Patlayan lastikten çıkan kıvılcım, TIR'ın dorsesini yaktı
YEREL HABERLER Patlayan lastikten çıkan kıvılcım, TIR'ın dorsesini ...
Büyükşehir belediyesine borcu olanlara yapılandırma fırsatı
YEREL HABERLER Büyükşehir belediyesine borcu olanlara yapılandırma ...
Sur Karpuzlu Mahallesinde altyapı çalışmaları hız kazandı
YEREL HABERLER Sur Karpuzlu Mahallesinde altyapı çalışmaları hız ...
DÜ Mimarlık Fakültesinin farkındalık çalışması
YEREL HABERLER DÜ Mimarlık Fakültesinin farkındalık çalışması
Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu’na teşekkür
YEREL HABERLER Başarılı spor takımlarından Başkan Beyoğlu’na ...
Başkan Türkmen “İlçemizi hedeflerine ulaştırıncaya kadar durmayacağız”
YEREL HABERLER Başkan Türkmen “İlçemizi hedeflerine ulaştırıncaya ...
Vali Karaloğlu’ndan Bismil’de fıstık yetiştiricilerine aşılama desteği
YEREL HABERLER Vali Karaloğlu’ndan Bismil’de fıstık ...
Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor
YEREL HABERLER Engelli kursiyerler engelliler için dikiyor
Eylemdeki anne Çiftçi'den PKK'ya lanet Necibe Çiftçi: “Kardeşini aramaya çıktı infaz ettiler”
YEREL HABERLER Eylemdeki anne Çiftçi'den PKK'ya lanet Necibe Çiftçi: ...
Diyarbakırspor'un kuruluş yıl dönümü kutlamasında taraftarın yaralanma anı kamerada
YEREL HABERLER Diyarbakırspor'un kuruluş yıl dönümü kutlamasında ...
Karacadağ bölgesinin rekortmen belediye başkanından Başkan Beyoğlu’na hizmet övgüsü
YEREL HABERLER Karacadağ bölgesinin rekortmen belediye başkanından ...
Temiz bir Ergani için gece gündüz demeden çalışıyorlar
YEREL HABERLER Temiz bir Ergani için gece gündüz demeden ...
Çeyrek finalin adı Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor
YEREL HABERLER Çeyrek finalin adı Diyarbakırspor-Bağlar Belediyespor
Direniş kısıtlamaya rağmen devam ediyor
YEREL HABERLER Direniş kısıtlamaya rağmen devam ediyor