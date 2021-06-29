Diyarbekirspor transfere doymuyor

Diyarbekirspor, kariyeri başarılarla dolu olan bir oyuncu ile daha anlaştığını açıkladı, 41 maçta forma giyen defans oyuncusu Nuri Melih Mursal yeni sezonda YeşilKırmızılı takımın başarısı için ter dökecek.
İlk kez yükseldiği 2.Lig’de şampiyon olarak TFF 1.Lig’e çıkmanın hesaplarını yapan ve bu amaçla transferde önemli adımlar atarak şu ana kadar önemli isimlerle anlaşan Diyarbekirspor, kariyeri başarılarla dolu olan bir oyuncu ile daha anlaştığını açıkladı. 2.Lig ekibi Kırşehir Belediyespor’un geçen sezon 41 maçta forma giyen defans oyuncusu Nuri Melih Mursal yeni sezonda YeşilKırmızılı takımın başarısı için ter dökecek. Diyarbekirspor, şimdiye kadar iç transferde 8 oyuncusu ile yeniden anlaşıp Amedspor’dan Sinan Akaydın, Sakaryaspor’dan Abdülaziz Solmaz ve 1877 Alemdağspor’dan Çağlar Özel’i renklerine dahil etti. Süper Lig, TFF 1.Lig ve 2.Lig’de bilinen bazı oyuncularla anlaşmaya varıldığı ve bu isimlerin de açıklanacağı kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.