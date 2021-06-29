Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga:1 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır’da iki grubun silahlı ve sopalı kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5’i ağır 15 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Salı Pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, pazarcılar ve kıraathane işletmecileri arasında çay meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda İsa Hekim isimli bir kişi hayatını kaybederken 5’i ağır 15 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken, polis olay yeri ve hastane çevresine güvenlik güçleri adeta etten duvar ördü.

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