DİEM-DER'den Diyarbakır’da konutlardaki fahiş fiyatlarla ilgili açıklama DİEM-DER Başkanı Mustafa Koç: “Konut fiyatlarının yüksek olması kentte yeni imar alanlarının olmadığından kaynaklıdır”

Diyarbakır’da kiralık ve satılık konutlarının fiyatlarının yüksek olmasına ilişin açıklamada bulunan Diyarbakır Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Derneği (DİEMDER) Başkanı Mustafa Koç, konut fiyatlarındaki fahiş artışın nedeninin kentte yeni imar alanlarının olmadığından kaynaklı olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da korona virüs tedbirleri kapsamında yeni normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar kiralık konut bulamazken, satışta olan bazı konutlarının ise fiyatlarının dudak uçuklatacak fiyatlara satılması alım gücünü düşürüyor. DİEMDER Başkanı Mustafa Koç, konut fiyatlarının yüksek olmasının tek sebebinin yeni imar yerlerinin olmadığından kaynaklı olduğunu söyledi.



“İmarlı arsalar olmadığından, dairler 500 bin liradan 1 milyona çıkıyor”

Koç, “Konut fiyatlarının hayli yüksek olmasının bir kaç nedeni bulunmaktadır. Diyarbakır’da 8 yıldır kentte bulunan belediyeler tarafından imar çalışmaları yapılmamaktadır. İmar çalışmaları yapılmadığı için mevcut olan arsalar ilgili arsa sahipleri daire karşılığında yüzde 50’lik bir payla veriyorlar. Örneğin müteahhit 10 daire yapıyor bunun 5’ini arsa sahibine veriyor ve kalan 5 daireyi satıyor. Verdiği 5 dairenin masrafını sattığı dairelerin üzerine bıraktığından otomatik bir şekilde daireyi yüksek fiyata satmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla dairenin maliyeti 500 bin lira iken bu 1 milyona çıkıyor” dedi.



“Yeteri kadar kentte konut yok”

Kentte yeterli sayıda konut olmadığı için de kira fiyatlarının düşmeyeceğine dikkat çeken Koç, “Çünkü konut yok. Ancak imar alanları açık olsaydı konut sayıları artardı, kiralar da düşerdi. Diyarbakır’da imar çalışmaları olmuş olsaydı ve kentin değişik semtlerinde daireler yapılmış olsaydı konut fiyatları bu kadar fahiş fiyatlarda olmazdı. Çünkü o zaman rekabet söz konusu olacaktı. Her müteahhit kendi yaptığı dairenin üzerine belirli bir kar bırakarak satışını yapardı. Bu böyle olsaydı vatandaşlarda rahat bir şekilde konut bulabilecekti” diye konuştu.

Öte yandan Diyarbakır yeni yapılanma bölgesi olan Kayapınar ilçesinde ev fiyatları 700 bin lira ile 1 milyon 300 bin arasında değişirken, kiralık dairelerin ise özellikle sitelerde 3 bin ile 4 bin lira arasında değiştiği belirtildi.

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