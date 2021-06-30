Diyarbakır’da Destek AFAD gönüllüleri, afetlere hazırlanıyor

Diyarbakır İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından, temel AFAD gönüllü programını başarı ile tamamlayarak destek AFAD Gönüllüsü olmaya aday gönüllülere yönelik saha eğitimi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından ülkemizde 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilirken, bu kapsamda harekete geçen AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri de, düzenledikleri yüz yüze eğitimler ile AFAD Gönüllülerini eğitmeye devam ediyor. Destek AFAD gönüllülerine de Diyarbakır il AFAD müdürlüğünde uygulamalı eğitimler veren ekipler, gönüllüleri olası afetlere karşı hazırlıyor.

AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü AFAD gönüllü koordinatörü Ali İhsan Aslan, “Bu hafta eğitime katılan gönüllülerimiz le birlikte Destek AFAD gönüllüsü sayımız 103 kişi olmuştur. Katılım sağlayan tüm gönüllerimize teşekkür ediyorum birlikte daha güçlü olacağız” dedi.

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