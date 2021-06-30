AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Aydın, gazetecilerle buluştu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, Diyarbakır’da yerel ve ulusal yayın yapan medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek kentin gündemiyle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul’un önemine vurgu yapan Aydın, "Yakın zamanda Yüzyılın en büyük projesi olan Kanal İstanbul’un temel atma törenine şahit olduk. Ülkemizin jeopolitik konumunu güçlendirecek ve hem ekonomik hem de siyasi olarak büyük bir güç katacak bu projenin Ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.’ İfadelerinde bulundu.



“Vatandaşlarını sorunlarını ve beklentilerini dinlemeye devam edeceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Diyarbakır’da insanlara sosyal, kültürel, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına çözüm aramaya ve herkese hizmet etme gayretinde olduklarını belirten Aydın, Aydın ‘’Bizler Ak Parti Diyarbakır İl Başkanlığı olarak Haziran ayı ile birlikte İlçe İlçe 2023’e projemize Teşkilat olarak başlamış durumdayız. 16 İlçedeki tüm İlçe Başkanlarını, İçe Kadın Kolları Başkanlarını, İlçe Gençlik Kolları başkanlarını, İl Yönetimimizi, İl Kollarına ait yönetimleri ve Belediye Başkanlarımız ile Belediye Meclis üyelerimizi alarak 17.ilçeye gitmekteyiz. Gittiğimiz 17.ilçede de 21 gruba ayrılarak o ilçenin 21 ayrı noktasında aynı anda eş zamanlı olarak vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, şikayetlerini ve beklentilerini notlar halinde alıyoruz. Dönüp bu notları dosyalar haline getirip elimizdeki bütün imkanları zorlayarak onların beklentilerini karşılamaya, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 4 ilçemizde bunu gerçekleştirdik. Kulp, Bağlar, Silvan ve Bismil’den sonra 3 veya 5 Temmuzda da yeni bir İlçede bu programı gerçekleştireceğiz. Bu şekilde imkanlar dahilinde yaz dönemi içerisinde 17 ilçemizi de tamamlamayı hedefliyoruz. Sonbaharda ve İlkbaharda bu ilçe programlarımızın güz ve bahar dönemlerini de gerçekleştireceğiz. Bu şekilde normal seçim takvimine kadar Diyarbakır’ımızdaki 1047 mahallemizin her birinde olmaya ve vatandaşlarımızın sorunlarıyla beklentileriyle uğraşmaya devam devam edeceğiz” diye konuştu.



"Diyarbakır’ın tüm ilçelerinde spor alanlarının yapımına başlanacak”

AK Parti hükümeti tarafından Diyarbakır’da hayata geçirilecek olan projelerle ilgilide konuşan Aydın, “Bildiğiniz üzere ay başında Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır'ımıza teşrif etmişlerdi. Burada kaldığı süre içerisinde Valilikte İl Valimiz, Belediye Başkanlarımız ve Belediye Başkan vekillerimizin katılımı ile İl Koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmişti. Bu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda yarın Ankara’da Gençlik Spor Bakanlığımızın Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ile Diyarbakır’ımızdaki yatırımlarına ilişkin olarak protokol imzalama töreni gerçekleştirilecek. Bu protokol imza töreni sonrası açıklanacağı üzere; Diyarbakır’ımızın hemen hemen tüm İlçelerinde hazırlanan projeler dahilinde semt sahaları, tenis kortları ve spor parkları yapımlarına başlanacak. Bu projelerin tamamlanması ile Diyarbakır’ımızın çehresinin sportif aktiviteler ve gençlerin spor yapabileceği alanlar açısından çok üst bir seviyeye çıkacağına inanıyoruz. Bu büyük ve tarihi yatırım projesinden dolayı; Başta Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve İl Valimiz Münir Karaloğlu olmak üzere emeği geçen tüm kaymakamlarımıza ve bürakratlarımıza Diyarbakır’ımız ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamanın sonrası Aydın, gazetecilerle sohbet etmesinin ardından toplantı son buldu.

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