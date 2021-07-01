Çüngüş’te çıkan yangın evi kül etti

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Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde bir evde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektrik kontağından çıkan yangın gece saatlerinde başladı. Dumanları gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Yangında evin tamamı kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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