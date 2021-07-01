Silvan'da seyir halindeki araç yandı

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde seyir halindeki araç yandı. Sürücü kendini dışarı atarak kurtardı. Yangın nedeniyle Diyarbakır Batman karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Diyarbakır Caddesi üzerinde Hastane Müdürü Hamit Yaşa yönetimindeki 21 DR 044 plakalı araç, henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Alev alan araç itfaiye personeli tarafında kısa sürede söndürüldü. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

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