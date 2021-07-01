DTSO’dan taziye evleri için mobil uygulama

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Diyarbakır Dernekler Platformu’nun hazırladığı ve Türkiye'de bir ilk olan Taziye Evi Takip Sistemi ve 1 Temmuz itibariyle açılacak olan taziye evlerinde yemek verilmemesi konusunda açıklamalarda bulundu.

DTSO toplantı salonunda açıklamalarda bulunan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Kadri Kazmacı, “Bölgemizde kültürümüzün önemli bir parçası ve manevi değerlerimize sahip çıkılması açısından önemli bir yeri olan taziye evlerinin gelişen ve değişen koşullara uyum sağlaması amacıyla Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, Diyarbakır Ticaret Borsası, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi ve Diyarbakır Dernekler Platformu iş birliğiyle ilimizdeki Taziye Evlerini dijital ortama taşıdık” dedi.

Türkiye’de ilk defa hazırlanan mobil uygulamayı halkın kullanımına sunduklarını belirten Kazmacı, “Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde yürütülen proje üç aşamalı bir yapıya sahiptir. Birinci yapı internet tabanlı yazılım. Bu adımda Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurulan birimde taziye evlerinden gelen taziye verilerinin vefat eden, tarih ve vefat eden yakını sisteme işlenmesi sağlanmaktadır. İkinci yapı televizyon yazılımı; bu adımda DTSO bünyesinde kurulan birimde sisteme işlenen verilerin takip edilmesi ve taziye bilgilerinin televizyondan yansıtılması ve diğer taziye evlerindeki taziyelerinde takip edilmesi sağlanmaktadır. Üçüncü yapı mobil bir uygulama; mobil uygulama ile ilimizdeki taziyelere dünyanın hangi şehrinde olursa olsun programı telefonlara yükleyenlere taziye evlerinin uygunluk durumu, kapasitesi, konumu, taziye evinde kimlerin taziyesi olduğu, taziye başlangıç ve bitiş tarihi ve taziye evi yetkilisi iletişim bilgilerini paylaşmak ve taziyelerden haberdar etmektir. Mobil uygulamaya Appstore ve Playstore üzerinden ulaşılması sağlanmıştır. 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin ekonomi, sağlık ve sosyal yaşama olumsuz etkileri ile kültürümüzün önemli bir parçası ve manevi değerlerimiz için önemli yeri olan taziye evlerinin kapalı olmasına sebep oldu. 1 Temmuz 2021’den itibaren kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında taziye evlerinin tekrar açılmasına karar verilmiştir. Pandeminin devam ettiği bu süreçte halkımız maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmelidir. Bir yakınını kaybetmenin verdiği acı ve elem içindeki ailelerin başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinde, aileyi teselli etmeye, acısını paylaşarak hafifletmeye ve destek olmak amacıyla gelen misafirlere özellikle yemek ikramı telaşı ve çabası aile üzerinde farklı bir yüke ve farklı bir yıkıma sebep olmaktadır. Kültürümüzün önemli bir parçası olan taziye evlerinde özellikle Pandeminin devam ettiği bu süreçte hijyen kuralları göz önüne alınarak yemek verilmemesi büyük bir önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.

Toplantı mobil uygulama hakkında bilgi verilmesiyle son bulurken, uygulamanın Türkiye'de bir ilk olduğu bildirildi.

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