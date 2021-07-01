Önce yolları yapıldı, şimdi de futbol sahası ve çocuk oyun grubu kazandırılıyor

AK Partili Bağlar Belediyesi tarafından daha önce yolları kullanılamaz halde olduğu için iki buçuk yılda yeni yollar kazandırılan kırsal Sakallı Mahallesi’ne, mahalle sakinlerinin talebi üzerine toprak zeminli futbol sahası da kazandırılıyor. Mahallede bulunan iki okulun çevre düzenlemesi ve çocuk oyun grubu için de çalışmalar devam ediyor. İlk kez bu kadar hizmeti bir arada gördüklerini belirten mahalle muhtarı Hasan Kurt, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na plaket takdim ederek mahalle sakinleri adına teşekkür etti.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra hizmet seferberliği ilan ettiği, Karacadağ bölgesindeki kırsal mahalle ve mezraların alt yapı ve üst yapı sorunlarını çözmeye devam ediyor. Toplam 130 yerleşim yerinin hepsine eş zamanlı olarak yeni yollar kazandırarak ulaşımda yaşanan aksaklıkları çözüme kavuşturan belediye, Sakallı Mahallesi merkezi ve mahalleye bağlı Beykaya mezrasında bu sürede yeni yol çalışmaları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde mahalleyi ziyaret eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların talebi üzerine verdiği talimat ile mahallede bulunan iki okulun çevre düzenlemesi, toprak zeminli futbol sahası ve çocuk oyun grubu için de çalışma başlatılmasını sağladı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, okulların çevre düzenlemesi ve futbol sahası zemini için çalışma yapıyor. Önümüzdeki günlerde çocukların oyun oynaması için de mahalleye çocuk oyun grubu monte edileceği açıklandı.



Muhtardan Başkan Beyoğlu’na teşekkür plaketi

Sakallı Mahalle Muhtarı Hasan Kurt, ilk kez bu kadar hizmeti bir arada gördüklerini dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’na plaket takdim etti.

Ayrım yapmadan ve mesai gözetmeden tüm gücümüzle ve imkanlarımızla ilçemizin her tarafına hizmet götürmeyi ilke edinmişiz” sözleriyle hizmet seferberliğine dikkat çeken Başkan Beyoğlu, ilk günkü heyecan ve aşkla yola devam edeceklerini kaydetti.

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