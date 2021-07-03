14 yaşındaki Tuba Polat, LGS’de 97 Türkiye birincisinden biri oldu LGS birincisi Tuba Polat: "Pandemiyi avantaja çevirdim, evde kaldığım dönemde bol bol soru çözdüm”

Diyarbakır’da LGS kapsamında yapılan sınavda tam puan alarak, 97 Türkiye birincisinden biri olan 14 yaşındaki Tuba Polat, kurs yetkilileri tarafından tam altınla ödüllendirildi. Polat, "Evde kaldığımız dönemde bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı" dedi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde Final Özel Öğretim Kurs merkezinde eğitim gören Tuba Polat (14), Liselere Geçiş Sistemi’de (LGS) tüm soruları doğru cevaplayarak, 500 tam puan alırken, Türkiye genelindeki 97 birinciden biri oldu. Polat ile 2'nci ve 3'üncüler için kurs merkezinde etkinlik düzenledi. Öğretmenler ve velilerin de katıldığı etkinlikte, birincilik, ikincilik ve üçüncülük elde eden öğrencilere plaket ile tam altın hediye edildi.



“Yıl boyunca 500 puanı almak için çalıştım”

Pandemi ve evde kal çağrılarının kendisine daha iyi katkı sağladığını aktaran Tuba Polat, "Bu yılın başından itibaren 500 puanı almak için çalıştım. Bu yıl da pandemi vardı bilindiği gibi. Ama ben bunu avantaja çevirdim. Uzaktan eğitimde canlı dersleri çok iyi takip edebiliriz. Evde kalarak, bol soru çözerek, konu eksikliğimizi de kapatabiliriz. Pandemiyi avantaja çevirebiliriz. Serviste veya okul teneffüslerinde zaman kaybediyorduk. Pandemide canlı dersleri hem takip ediyorduk hem evde daha fazla süre kazanıyorduk. Bol bol soru çözdük. Pandemi ve evde kal çağrıları bana daha iyi katkı sağladı. Doktor olmak istiyorum. Daha çok bilimsel çalışmalar yapmak istiyorum. Öğrenciler evde kaldıkları için morallerini bozmasınlar. Bu dönem bence onlara daha fazla katkı sağlar. Bunu avantaja çevirebilirler. Bol bol çalışsınlar" dedi.



“Düzenli çalışan bir öğrencimizdi”

Eğitim kurumu müdürü Sedat Yılmaz ise Tuba'nın 2 yıldır öğrencileri olduğunu ve disiplinli bir genç olduğunu ifade ederek, "Düzenli çalışan bir öğrencimizdi. O potansiyeli ve ışığı gördük, ilk gün söyledik. Yıl içerisindeki tüm konuşmalarda bunu söyledik. Allah yar ve yardımcısı olsun. Takdire şayan bir öğrencimiz. Başarısında ufak da olsa bir katkımız varsa, ne mutlu bize. Ailesine teşekkür ediyorum. Biz burada tek değiliz, öğretmenler ve öğrencimizin de emekleri var. Ders çalıştığında soruları nasıl yaptığını çok iyi biliyorum. Bir tane çözülmemiş soru bırakmadı. O yüzden fazlasıyla hak etti. Bundan sonra yaşamında da başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle etkinlik son buldu.

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