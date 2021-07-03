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Türkiye’nin en büyük mahallesinde bir ilk, 1 milyon dolar yatırım dev tesis açılışı yapıldı

İHA

Türkiye’nin en büyük mahallesinde bir ilk, 1 milyon dolar yatırım dev tesis açılışı yapıldı

Türkiye’nin en büyük mahallesi olan Diyarbakır’ın Bağcılar Mahallesi'nde bir ilk. Sabah havuz keyfi akşam düğün ve konferans salonu, 1 milyon dolar yatırım ile açıldı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 137 bin nüfusu ile Türkiye'nin en büyük mahallesi ünvanını taşıyan Bağcılar Mahallesi yüzme havuzuna kavuşuyor. İş adamı Avukat Süleyman Çiçek, 1 milyon dolar yatırım ile 40 kişiye istihdam oluşturacak dev tesisin, açılışını yaptı. Çırağan Event Center yüzme havuzu yanı sıra düğün, nişan, kına, nikah töreni, mevlüt, bayi toplantısı, parti toplantısı, panel, sünnet, iftar yemekleri, mezuniyet balosu, doğum günü partisi gibi birçok organizasyonlara da ev sahipliği yapabilme için dizayn edilen salonuyla dev mahalleye dev proje unvanıyla Diyarbakır Vali Yardımcısı Onur Yeniay, AK Parti İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Bağlar İlçe Kaymakamı Yavuz Güner, Yenişehir İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Nupelda Kaya, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Grup Tillo’nun ilahileriyle açılan Çırağan Event Center vatandaşların hizmetine girdi.
Dev yatırım ile güzel tepkiler aldığını aktaran avukat Süleyman Çiçek, hizmetlere devam edeceklerini belirtti. Çiçek, “Bağcılar Türkiye’nin en büyük mahallesi, Çırağan Event Center, gibi daha önce sosyal tesis ve yatırım yapılmamıştı. Biz aynı zamanda insanların açık havada konforlu etkinliklerini yapacak yer sağladık. Aynı zamanda Bağcılar’da hiç olmayan yüzme havuzu da gündüz açık. Başımızda covid var, henüz arınamadık tam anlamıyla bu yüzden açık hava tercih ediliyor, sadece Diyarbakır değil bölgede emsali yok. İnsanların buraya teveccühü var bizde bundan gurur duyuyoruz. Çırağan Event Center’e 1 milyon dolar, yatırım yapmış olduk, gündüz havuz hizmeti, akşam ise düğün, konferans, tanıtım toplantısı seminer gibi etkinlikler oluyor. Bağcılara böyle bir yatırım geldi diye insanlar sevindi, Bağcılar buna layık güzel tepkiler aldık. İş yerimizin açılışını yaptık, uzun zamandır topluluk bir araya gelemiyorduk, sazlı sözlü programlar olmuyordu, bugün kademeli geçişte covit kapsamında mesafelere dikkat ederek, tedbirleri elden bırakmadan Diyarbakırlı yöneticiler ve vatandaşlarla güzel program yapacağız. Herkes özlemiş olduğu sazlı sözlü dinlemiş olacak” dedi.

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