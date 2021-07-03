DİSKİ, Ergani ana terfi hattındaki arızayı kısa sürede giderdi

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Ergani ilçesine su taşıyan terfi hattındaki arızayı kısa sürede giderdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Ergani ilçesine su sağlayan ana terfi hattının 4’üncü kilometresindeki boruda patlak oluştuğunu tespit etti.

Arızayı gidermek için gece çalışmaya başlayan ekipler, depolardaki su seviyeleri kontrol ederek sabah 04:00 sıralarında boru hattındaki suyu tahliye etti. İlçenin su sorunu en az şekilde hissetmesi için sorunu hızlıca gideren ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından saat 09:00 sularında ilçeye su vermeye başladı.

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