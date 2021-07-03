Diyarbakır Öğretmenevinde Covid-19 aşı uygulama noktası kuruldu Vali Karaloğlu: “Diyarbakır’da toplam aşılanması gereken nüfusta şu an yüzde 32’deyiz”

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, öğretmenevindeki Covid19 aşı uygulama noktasını ziyaret etti.

Burada sağlık çalışanlarından bilgi alan Vali Münir Karaloğlu, aşı uygulama noktasını ziyaretinde, Türkiye’de ciddi bir aşı seferberliği başlatıldığını, Sağlık Bakanlığı ile sağlık çalışanlarının, çok kısa sürede 18 yaş üzerindeki nüfusun tamamının aşılanması konusunda büyük çabası olduğunu söyledi. Kentte de 1 milyon 121 bin vatandaşı aşılamayı hedeflediklerini bildiren Karaloğlu, "Maalesef Diyarbakır’da toplam aşılanması gereken nüfusta şu an yüzde 32’deyiz. Bunu mutlaka yukarıya çekmemiz lazım" dedi.



“Öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok değerli”

Bu sayının mutlaka yukarı çekilmesi gerektiğini belirten Karaloğlu, "Aşı problemini çözmeden Covid19 ile mücadeleyi tam yapabilme şansımız yok. Bunu dünya gördü. Öğretmenler Türkiye’de en erken grupta yer alıyordu. Diyarbakır’da aşılama oranına baktığımızda öğretmenlerde de yüzde 32’deyiz. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve sendikaların iş birliğiyle öğretmen ve eğitim camiamız, kentteki aşılama kampanyasına bugün destek veriyor. Öğretmenlerimizin sağlığı bizim için çok değerli. Öğretmenlerimizin bu işe destek vererek topluma rehber olması çok önemli" diye konuştu.



“Aşı konusunda herkesin hassas davranması lazım”

Diyarbakırlıların kendilerinden, sağlıkçılardan duymadıkları bilgilere inanmaları konusunda uyaran Karaloğlu, “Her gün bir yakınımızı salgın dolayısıyla kaybediyoruz. Bunun şakası yok. Dünya aşıya ulaşmak için mücadele verirken, ülkemizde 18 yaşın üzerindeki vatandaşların tamamını aşılayacak gücümüz var. Bu ülkemiz için büyük bir zenginlik ve imkandır. Bunu mutlaka toplum için faydaya dönüştürmemiz lazım. Her vatandaşı randevusuz aşı yapabiliyoruz. Sağlık çalışanlarımızın fedakarca çalışmasına destek vermesini arzu ediyoruz. Hep birlikte bu mücadeleyi kazanacağız. Toplumun bir kesiminin hassasiyet göstermesi yetmiyor. Hep birlikte hassasiyet göstererek birbirimizi koruyalım. Yoksa aşı olmayanlar hastalığa yakalanacak. Bu şekilde bu süreci kıramayız. Onun için aşı konusunda herkesin hassas davranması gerekir" şeklinde konuştu.

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