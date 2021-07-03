Ebru Yaşar Ortaokulu coşkuyla açıldı Yaşar, 2 yıl önce verdiği sözü tuttu açılış kurdelesini kesti

Diyarbakır’da yaptırılan Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı. 4.5 milyon liraya mal olan okulun kurdelesini ünlü şarkıcı kesti.



Diyarbakır’ın Bismil ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi’nde inşa edilen 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açıldı. Kendi adını taşıyan okulla eğitim seferberliğine dahil olan ünlü sanatçı Ebru Yaşar Gülseven, mektubuyla ağladığı Beritan’la 2 yıl önce görüntülü konuşmuştu. Yaşar, öğrencilerin isteği üzerine inşaatı bitmek üzere olan okulun açılışına katılacağı sözünü vererek bugün dev organizasyonla açılışı gerçekleştirdi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı açılış törenine Yaşar yanı sıra eşi işadamı Necat Gülseven, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Suna Kepolu, MHP Diyarbakır İl Teşkilat Başkan Yardımcıları, öğrenciler ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Davul zurna ile karşılamanın ardından kurdele kesimi geçekleşen okulda gezen Ebru Yaşar, müzik sınıfında öğrencilerle türküler söyleyerek halay çekti. Alkışlar eşliğinde okulu gezen protokol, öğrencilerle bir araya gelerek sınıf içerisinde masalara oturdu. Necat Gülseven, yıllar sonra doğup büyüdüğü ilçede okul sırasında oturarak eski öğretmeniyle karşılıklı olması geçmişe götürdü. Açılışı gerçekleşen okul sayesinde bölgede yaşayan öğrenciler, 5 kilometre uzaklıktaki okula yürümek zorunda kalmayacak. Okulda müzik atölyesi, teknoloji sınıfı, basketbol sahası, kütüphane ve konferans salonu da bulunuyor. Ebru Yaşar’ın eşi işadamı Necat Gülseven tarafından yaptırılan okulun kurucu müdürlüğünü, işadamının ilkokul öğretmeni Bülent Özer üstlendi.



“Hayal ettiğimiz bu yolda okulumuza kavuştuk”

Okulu asıl sahibi olan çocuklara teslim etmeye geldiklerini açıklayan Ebru Yaşar, hayal ettikleri okula kavuştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. Yaşar, “İnanılmaz mutluyum, onurluyum, gururluyum. Kelimeler kifayetsiz, mutluluğumuzu anlatmak için. Nihayet eşimle hayal ettiğimiz bu yolda okulumuza kavuştuk. Bunun için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gelininiz, bir Diyarbakırlı, hemşeriniz olarak, akrabalarımızın huzurunda böyle bir vesileyle bulunuyor olmaktan çok mutluyum. Gururluyum ismimi taşıyan bir okul yaptırdık, ama çokta umutluyum yüzlerce öğrenci burada gözleri pırıl pırıl geleceğe adım atacaklar, eğitim alacaklar. Büyük bir mutlulukla okulumuzu gerçek sahipleri olan öğrencilerimize ve Bismillilerimize teslim ediyoruz” dedi.



Vali Münir Karaloğlu, törende yaptığı konuşmada ise, Diyarbakır'da genç nüfusun yoğun olduğunu kaydetti. Genç nüfusu avantaja dönüştürmenin en önemli yolunun çocukları ve gençleri iyi bir eğitimden geçirmek olduğunu belirten Karaloğlu, Diyarbakır'da eğitim seferberliği başlattıklarını dile getirdi. Karaloğlu, "Şu anda Diyarbakır'da mevcut bin 716 okulumuz ve 15 bin 875 dersliğimiz var. Bu okullarımızda 26 bin 343 öğretmen, 454 bin öğrencimiz var. Neredeyse birçok vilayetin nüfusundan çok bizim öğrencimiz var. Eğitim camiamızın fiziki altyapısını iyileştirmek üzere 2021 ve 2022'de yaklaşık bir milyar liralık yeni yatırım planladık ve başladık. 98 okul, bin 627 derslik yapıyoruz. Bunların büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığımızın genel bütçesinden valilik aracılığıyla yaptığımız okullardır. Bir kısmı yık yap dediğimiz depreme dayanıksız olan okulları yıkıp yenilerini TOKİ eliyle yapıyoruz. Bir kısmı da bugün açılışını yaptığımız okulda olduğu gibi hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla yapılan ve milli eğitime bağışlanan okullarımızdan oluşuyor. Bu mahallenin çocukları orta okul okumak için sırtlarındaki ağır çantalarla 4 kilometre ötede olan Mehmetçik Ortaokuluna gidiyorlardı. Orada okul yetmediği için çocuklar ikili eğitim yapıyorlardı sabahçı ve öğlenci olarak. Bu ortaokulumuz hem Mehmetçik Ortaokulunun ikili eğitimine son vermiş oldu hem de bu mahallede yakın çevredeki çocuklara 4 kilometre yürümeden yakın bir lokasyonda okula gitme şansı verdi. Okulumuz hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.



Devlet Bahçeli telgraf, Kılıçdaroğlu ve Akşener çiçek gönderdi

Yoğun programından dolayı açılışa katılamayan MHP Lideri Devlet Bahçeli telgraf göndererek Ebru Yaşar Gülseven ve Necat Gülseven çiftini yaptıkları hayır işinden dolayı kutlarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise açılışa çiçek gönderdi. Bahçeli telgrafında, "Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu açılış törenine nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Yoğun programım nedeniyle davetinize katılamıyorum. Sizleri böylesine anlamlı bir hizmetten dolayı tebrik ediyor, açılışın hayırlı ve uğurlu olması temennisiyle davetinize katılan tüm misafirlere selam ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.



Öte yandan açılışa katılamayan AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ülvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu, Ankara Milletvekili Koray Aydın, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, AK Parti Adana Milletvekili Şükrü Erdinç, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan da birer telgraf göndererek açılışın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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