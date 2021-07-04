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Diyarbakır'da narko-terör operasyonda ikinci dalga: 65 tutuklama

DHA

Diyarbakır'da narko-terör operasyonda ikinci dalga: 65 tutuklama


DİYARBAKIR,(DHA)DİYARBAKIR'da, terörizmin finansmanını engellemeye yönelik düzenlenen narko-terör operasyonunun ikinci dalgasında 73 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. 17 Haziran'da 33 şüphelinin tutuklandığı birinci dalga narko-terör operasyonun ardından ekipler, 22 Haziran'da ikinci bir operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki sorgularının ardından 73 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 73 şüpheliden 65'i tutuklanırken, 8'i serbest bırakıldı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Diyarbakır DİYARBAKIR, (DHA)
2021-07-04 09:45:55

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