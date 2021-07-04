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Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas’ta

İHA

Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas’ta

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakırspor ile Gaziantep Ankasspor arasında yapılacak 3. Lige yükselme yarı final karşılaşmasının 7 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacağı açıklandı.
Bu maçta turu geçen takım, Elazığ Fırat Üniversitesi76 Iğdır Belediyespor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Finali kazanan takım 3. Lig'e yükselecek.

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