Diyarbakırspor ile Anksspor maçı 7 temmuzda Sivas’ta

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde Diyarbakırspor ile Gaziantep Ankasspor arasında yapılacak 3. Lige yükselme yarı final karşılaşmasının 7 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'da Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Stadı'nda oynanacağı açıklandı.

Bu maçta turu geçen takım, Elazığ Fırat Üniversitesi76 Iğdır Belediyespor maçının galibiyle finalde karşılaşacak. Final maçı Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek tarafsız sahada 11 Temmuz Pazar günü oynanacak. Finali kazanan takım 3. Lig'e yükselecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.