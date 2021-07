Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır damgası 2020 Tokyo Olimpiyatları'na Diyarbakır tarihi bir katılım gösteriyor Diyarbakır adına 4 sporcunun yer alacağı olimpiyatlarda 4 antrenör de görev yapacak

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Diyarbakır’dan ilk defa 4 sporcu ve 4 antrenör katılacak. 3 atlet, 1 atıcının yer alacağı oyunlarda, Aydın Çetin, Sinan Aslan, Çetin Aslan ve Abdurrahman Akgün antrenör olarak ayyıldızlı formayı temsil edecek. Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal, Abdulselam İmuk atletizm, Ömer Akgün ise atıcılık branşında Diyarbakır adına oyunlarda olacak.

Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle geçen yıl ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan milli sporcuların sayısı yükseldi. Türkiye şu ana kadar 14 branşta 91 sporcu ile Tokyo Olimpiyatları'na kota hakkı kazanırken, en büyük başarı Diyarbakır’dan geldi. Daha önce 3 sporcuyla oyunlara katılacak olan Diyarbakırlı atletlere, Abdulselam İmuk da eklendi.

Atletizm Federasyonu Milli Takım Antrenörü ve Diyarbakır Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Aydın Çetin, hem Türkiye hem de Diyarbakır için tarihi günler yaşadıklarını söyledi. Çetin, atletizm için çok değerli sporcular ile olimpiyatlara gideceklerini ve madalya umutlarının yüksek olduğu belirtti. Diyarbakır için tarihi günler yaşadıklarını ve hiç bir zaman bu kadar çok sporcu ile olimpiyatlara gidilmediğini ifade eden Çetin, "Diyarbakır hiç bu kadar başarılı olmadı. İlkler yaşandı. Olimpiyatların kuruluşundan bu yana ilk kez bu kadar çok sporcuyla Diyarbakır, oyunlara katılım gösteriyor. 4 sporcu ve 4 antrenör olimpiyatlara gidiyor. Bu bir ilktir. Bu ilkin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.



"Gençlerimize güvenelim"

Atletizmin her geçen gün büyük bir ivme kazandığı Diyarbakır’da bireysel sporun daha fazla önem kazanması gerektiğine vurgu yapan Milli Antrenör Çetin, "Atletizm, Diyarbakır’ın en başarılı spor branşlarının başında yer alıyor. Bölgede yaşayan gençlerimiz, kendilerine imkan sunulması halinde ne kadar başarılı olduğunu gösterdiler. Bu nedenle gençlerimize daha fazla imkanlar sunmalıyız. Atletizm ve atıcılık başta olmak üzere tüm bireysel sporlara önem vermeliyiz. Spor tesislerini gençlerimizin hizmetine sunup, kendini spora adayan antrenörlerle yol almalıyız. Biz bu potansiyele sahibiz. Kendimize ve sporcularımıza güveniyoruz. Yetkililerimizin de bize inanmasını ve her türlü imkanı da sunmalarını arzuluyoruz. Yakaladığımız bu potansiyeli artırarak yolumuza devam etmemiz için herkesi yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.



"Sporcularımıza güveniyorum"

Olimpiyatlara katılacak sporculara güvendiğini ifade eden Aydın Çetin, Tokyo’dan dereceyle dönmek istediklerini söyledi. Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atletlerimiz yürüyüş branşında mücadele edecekler. Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal kadınlar, Abdulselam İmuk ise 20 kilometre erkekler kategorisinde mücadele edecek. Ömer Akgün kardeşimiz de atıcılık branşında Diyarbakır’ı temsil edecek. İnşallah atletlerimiz yarışları en iyi şekilde tamamlar, Ömer de hedefi on ikiden vurarak, bizleri gururlandırır."



Ömer Akgün: "Benim için ayrı bir önemi var"

Milli atıcı Ömer Akgün, olimpiyatlara umutlu gittiğini kaydederek, "Olimpiyatlara katılma kotasını daha önce elde etmiştim. Ama çalışmalarımı aralıksız sürdürdüm. Kendimi hazır hissediyorum. İnşallah oyunlarda arzuladığım başarıları elde ederim. Benim için bu olimpiyatların ayrı bir önemi var. Çünkü ağabeyim Abdurahman Akgün de antrenörüm olarak yanımda olacak. Onun desteği beni ayrıca motive edecektir" şeklinde konuştu.

Diyarbakırlı diğer sporcular da yaptıkları ortak açıklamada ise Tokyo’da ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve kendilerine güvenenlerin inancını boşa çıkarmayacaklarını ifade etti.

