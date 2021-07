AK Parti'nin gönül seferberliği Dicle ilçesi ile devam ediyor

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşma programına Diyarbakır’ın Dicle ilçesi ile devam edildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın tarafından başlatılan, 16 ilçe ile birlikte 17. ilçede buluşarak Dicle ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelip, talep ve şikayetlerini dinledi. AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın'ın organizasyonuyla, önceki dönemler Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Diyarbakır'daki Ak Parti'ye ait tüm il kademeleri, belediye başkanları, 16 ilçenin ilçe başkanları, kadın kolları başkanları, gençlik kolları başkanları ve partililerin bulunduğu büyük bir kalabalık grup Dicle ilçesine çıkarma yaptı. Diyarbakır teşkilatları, 21 ayrı gruba ayrılarak Dicle’nin merkez ve köylerini içeren 21 ayrı yerine dağılıp aynı anda eş zamanlı olarak vatandaşlarla buluştu.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, bu şehirde AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının kapısını çalmadığı, elini sıkmadığını, halini hatırını sormadığı tek bir kişi dahi varsa görevlerini eksik yapmış demek olduğunu kaydetti. Başkan Aydın, “Biz hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Bizlerin asıl görevi, halkın rızasını kazanmak ve halka hizmet etmek için çalışan bir yapıya sahip olmaktır. Kazançlarımızın da kayıplarımızın da sebebini arayacağımız yer, işte burasıdır. Beklediğimizi bulamadığımız yerde faturayı başkalarına kesmeyecek, dönüp kendimize bakacağız, kendimizi sorgulayacağız. Hem ziyaretlerde hem de her zaman el ele oldukları esnaf ve vatandaşlarla gerçekleştirdikleri buluşmalarda çok samimi sohbetler yaptık. Bugün Dicle ilçemizdeyiz. Teşkilatlarımızla saha çalışmalarımıza hız verdik. Gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. Diyarbakır’ımıza hizmet etmek boynumuzun borcudur. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermedik, verdiğimiz her sözün arkasında durduk” dedi.

AK Parti’nin Dicle programına katılan önceki dönemler AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu ise yaptığı açıklamada, AK Parti’nin kadroları olarak bulundukları makamlar ne olursa olsun, teşkilat her zaman bir ve beraber olduklarını, bu duruş da her zaman bu şekilde olacağını kaydetti. Ensarioğlu, “Teşkilatlarımızla beraber yaptığımız çalışmalarla, Diyarbakır’ımıza hizmet etmeye ve 2023 seçimlerine en güçlü şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Renkli görüntülere sahne olan Dicle buluşmasında esnaf ve vatandaşlar AK Partililere büyük ilgi gösterdi. Vatandaşların buluşmalarda belirttiği bütün sorun ve sıkıntılar ile beklentiler ilgili yerlere bildirilmek ve çözüm yolları aranmak üzere not alındı.

