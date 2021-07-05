Ziyaret bölgesine yeni yollar

AK Partili Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 130 yerleşim yerinin bulunduğu Karacadağ bölgesinde 3 mezraya daha yeni yollar kazandırarak mahalle içi ulaşım sorununu çözdü.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, bölge halkının ilgi gösterdiği ve bölgede saygın bir yere sahip olan din adamlarına ait türbelerin bulunduğu mezraya yeni yollar kazandırdı. Eski adıyla Alatosun beldesi, yeni adıyla Karacadağ Mahallesi'ne bağlı Ziyaret mezrasının iç bölümünde şikayet konusu olan ulaşım sorunu 2 kilometre yol yapılarak mezra sakinlerinin hizmetine sunuldu. Tezharap ve Laçin mezralarında da yeni yollar belediye ekipleri tarafından tamamlanarak ulaşıma açıldı.



Mevlana Halit Mahallesi kaldırımları güzelleştirildi

Bağlar Belediyesi, "365 gün kesintisiz hizmet" parolasıyla sürdürdüğü alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarında ilçe merkezinde bozuk ve tahrip olan kaldırım ve ara sokakları modernize etmeye devam ediyor. İlçenin kalabalık yerleşim yerlerinden olan Mevlana Halit Mahallesi'nde kullanılamaz hale gelen kaldırımlar yenilenerek yeni parke taşları döşendi. Kaldırımların yenilenen hali güzel görüntüler oluşturdu.

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